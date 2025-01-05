الأحد 05 يناير 2025
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سياسة

الأعلى للإعلام يهنئ البابا تواضروس والإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

البابا تواضروس الثاني،
البابا تواضروس الثاني، فيتو

هنأ المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الأخوة المسيحيين، بمناسبة عيد الميلاد المجيد. 
 

عيد الميلاد المجيد 

وقال المهندس خالد عبدالعزيز: "يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس أن أهنئ قداستكم وجميع الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد"، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على قداستكم وشركاء الوطن بوافر الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية وأبنائها بالأمن والرخاء والاستقرار. 
وأكد رئيس الأعلى للإعلام، أن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يؤكد المحبة والترابط والتآخي بين أبناء الوطن الواحد، مشيدًا بالدور الوطني الكبير الذي تقوم به الكنيسة المصرية فى نشر التسامح والمودة بين كافة أبناء الوطن.

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