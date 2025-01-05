رئيس الثروة المعدنية: خطوات جادة لتعديل قانون الهيئة وضبط إيرادات الدولة

قال الجيولوجى ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية: إن هناك خطوات جادة لتعديل قانون الهيئة وتحويلها إلى هيئة اقتصادية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أن القانون لم يتم تعديله منذ فترات طويلة.

تطوير الثروة التعدينية فى مصر

جاء ذلك فى كلمته الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة طلبى مناقشة عامة مقدمين من النائبين أحمد جلال أبو الدهب ونهى أحمد زكى، بشأن استغلال وتطوير الثروة التعدينية فى مصر.

وأضاف رمضان، فى رده على تساؤلات أعضاء الشيوخ: تسعى وزارة البترول حاليا لتنفيذ استراتيجية للاستفادة من الثروات المعدنية، مستعرضا خطوات الهيئة فى طرح مزايدات عالمية فى مجال الدهب بدءا من عام 2020، والعمل على تحفيز الشركات فى ذلك القطاع.

كما أشار إلى خطوات إنشاء منصة رقمية تساعد فى البحث والاستكشاف لخامات التعدين.

وتابع، كما تم اتخاذ خطوات هامة بشأن ثروات مصر التعدينية،مثل حظر تصدير الرملة البيضاء وبعض الأنواع من الخامات، وقصرها على الصناعات المحلية فقط، مضيفا: أيضا بالنسبة لخام الفوسفات فيوجد توجه لتعظيم القيمة المضافة منه، وتقليل الفجوة الاستيرادية.

وفيما يتعلق بدور الهيئة المجتمعى، الذى أثاره النواب، فقد أشار رمضان إلى توجيه نحو 1 فى المائة من عائد جميع خامات المناجم للأنشطة المجتمعية

وحول التنقيب العشوائى عن الذهب، قال ان هناك خطوات لحوكمة لذلك القطاع وضبط إيرادات الدولة بشكل سليم.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

وشهدت الجلسة، مطالبة عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، بضرورة وجود خطة لدى الحكومة بتعظيم الاستفادة من الثروة المعدنية.

وقال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ: إن الموضوع المطروح للمناقشة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن امتلاك مصر العديد من الكنوز المدفونة، ولا تزال في انتظار من يستخرجها حتى الآن، موضوع في غاية الأهمية لتعلقه بتفعيل نص دستوري هو المادة (32).

وأكد وكيل مجلس الشيوخ، أن الخبراء المتخصصين في مجال التعدي أكدوا أنه بإمكان مصر تطوير قطاع التعدين بما فيه الذهب والحصول عائد 5 مليارات دولار في غضون 5 سنوات، ويمكن زيادته إلى 10 مليارات دولار سنويًا في أقل من 10 سنوات عبر استغلال كامل ثروات مصر التعدينية وليس الذهب فقط، وإقامة مشروعات قيمة مضافة قائمة على استغلال تلك الخامات، حيث يُقدر إنتاج مصر من الذهب بنحو 15.8 طن سنويًا، يأتي أغلبه من منجم السكري، بالصحراء الشرقية، وتحتضن مصر نحو 270 موقعًا للذهب.

ودعا النائب عبد السلام الجبلى إلى ضرورة وجود خطة للتوسع فى تصنيع الفوسفات بالداخل واستغلالهم فى الاستثمار الزراعى، وذلك لتعظيم الفائدة والعائد منه، من خلال تصدير المنتجات بدلا من تصدير الفوسفات الخام، بهدف تحقيق قيمة مضافة.

وأضاف: أيضا أدعو لوضع خطط واضحة لكل نوع من خامات التعدين تحدد طريقة الاستغلال الأفضل لها كل على حدة بالأرقام والمستهدفات حتى نكون أمام رؤية واضحة للجميع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.