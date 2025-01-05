مطالبات بالشيوخ للحكومة بخطة واضحة لاستغلال خامات التعدين وتصنيع الفوسفات

طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، بضرورة وجود خطة لدى الحكومة بتعظيم الاستفادة من الثروة المعدنية.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة طلبى مناقشة عامة مقدمين من النائبين أحمد جلال أبو الدهب ونهى أحمد زكى، بشأن استغلال وتطوير الثروة التعدينية فى مصر.

وقال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن الموضوع المطروح للمناقشة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن امتلاك مصر العديد من الكنوز المدفونة، ولا تزال في انتظار من يستخرجها حتى الآن، موضوع في غاية الأهمية لتعلقه بتفعيل نص دستوري هو المادة (32).



وتابع أبو شقة: “ومما لا شك فيه وفقًا لتقارير الخبراء والفنيين في هذا المجال فإن مصر لديها من الكنوز والثروات من المعادن النفيسة التى تسعى الحكومة إلى الاستفادة منها لتحسين الحالة الاقتصادية للبلاد، حيث أن وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل على تحسين قطاع التعدين بشكل كبير إذ تعاقدت مع بيت استشارى عالمى؛ لمعرفة أسباب عزوف المستثمرين، واتضح وجود عدة أسباب منها التشريعات، ونظام التراخيص، والنظام المالى، خاصة أن قطاع التعدين يعد جزءًا مهما من الصناعة”.



وأكد وكيل مجلس الشيوخ، أن الخبراء المتخصصون في مجال التعدين أكدوا أنه بإمكان مصر تطوير قطاع التعدين بما فيه الذهب والحصول عائد 5 مليارات دولار في غضون 5 سنوات، ويمكن زيادته إلى 10 مليارات دولار سنويًا في أقل من 10 سنوات عبر استغلال كامل ثروات مصر التعدينية وليس الذهب فقط، وإقامة مشروعات قيمة مضافة قائمة على استغلال تلك الخامات، حيث يُقدر إنتاج مصر من الذهب بنحو 15.8 طن سنويًا، يأتي أغلبه من منجم السكري، بالصحراء الشرقية، وتحتضن مصر نحو 270 موقعًا للذهب.

تعديلات تشريعية

وشدد أبو شقة على ضرورة تعديلات تشريعية في هذا المجال يتضمن نصوصًا تعالج معوقات الاستثمار في مجال التعدين يتطلب جهدًا متكاملًا من الحكومة والقطاع الخاص مع الالتزام بتطبيق تقنيات حديثة واستراتيجيات مستدامة. تجاوز التحديات القائمة بما يفتح آفاقًا واسعة لجذب الاستثمارات وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة سيما وأن مصر تملك مقومات جاذبة للاستثمار يتعين استغلالها.

فيما أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية موضوع الثروة المعدينة المعروض للمناقشة بمجلس الشيوخ، قائلا،: نتفق جميعا على أهمية تعظيم استغلال تلك الثروة والاهتمام بها واعتبارها ضمن المصادر الأساسية للدخل القومى مثلها مثل الزراعة والصناعة والسياحة.

خطة واضحة لدى الحكومة لتعظيم الاستفادة من الثروة المعدنية

وقال الجبلى، إن ذلك الأمر يتطلب وجود خطة واضحة لدى الحكومة، لتعظيم الاستفادة من ذلك القطاع الهام.

وأضاف، نتكلم عن تنمية الصعيد دائما، وذلك فى الوقت الذى تتركز فيه الثروة المعدنية فى مناطق الصعيد، الأمر الذى يتطلب التوسع فى صناعات التعدين بمناطق الصعيد بهدف تنميته.

وتابع الجبلى، فيما يتعلق بخام الفوسفات، أذكر هنا أن منذ عام 2020 لم يتم الإعلان عن أى مزايدة فى فى ذلك القطاع، دون أى أسباب، ورغم أهمية صناعة الفوسفات.

وقال إن صناعة الفوسفات مرتبطة بقطاع الزراعة والاستثمار الزراعى، ولابد من تأمين ذلك الخام الهام، للحفاظ على الانتاج الزراعى والصناعى.

ودعا الجبلى إلى ضرورة وجود خطة للتوسع فى تصنيع الفوسفات بالداخل واستغلالهم فى الاستثمار الزراعى، وذلك لتعظيم الفائدة والعائد منه، من خلال تصدير المنتجات بدلا من تصدير الفوسفات الخام، بهدف تحقيق قيمة مضافة.

وأضاف، أيضا أدعو لوضع خطط واضحة لكل نوع من خامات التعدين تحدد طريقة الاستغلال الأفضل لها كل على حدة بالأرقام والمستهدفات حتى نكون أمام رؤية واضحة للجميع.

الثروة المعدنية من أهم مصادر الدخل القومي

وأكد اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، بأنه بلا شك بأن الثروة المعدنية من أهم مصادر الدخل القومي وأن الدولة المصرية اتخذت خطوات كبيرة لتنميتها.

ولفت رسلان بالرغم من ذلك إلى أنه ما زالت هناك معوقات للاستثمار وبيروقراطية.

وطالب رسلان بتدخل وزير البترول لحل المعوقات والبيروقراطية التي تعطل تنمية الثروة المعدنية.

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