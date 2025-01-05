الأحد 05 يناير 2025
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خارج الحدود

إسرائيل تهدد بفض اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان في هذه الحالة

كاتس، فيتو
كاتس، فيتو

هدد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، حزب الله، بفض اتفاق وقف إطلاق النار في حال لم ينسحب الحزب إلى شمال نهر الليطاني.

فض اتفاق وقف إطلاق النار 

جاء هذا خلال زيارة كاتس لمقر القيادة الشمالية لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي وتفقده معرض السلاح الذي جمعه الجيش من جنوبي لبنان.

هناك تلقى الوزير تحديثا عملياتيا واستخباراتيا حول أنشطة الجيش في لبنان وما سماه الإنفاذ الصارم ضد انتهاكات حزب الله.

 شروط اسرائيل لتنفيذ وقف اطلاق النار 


وزعم  كاتس: "إسرائيل مهتمة بتنفيذ الاتفاق في لبنان وسيواصل تطبيقه بشكل كامل دون تنازلات لضمان العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم، لكن الشرط الأول لتنفيذ الاتفاق هو الانسحاب الكامل لتنظيم حزب الله الإرهابي إلى ما وراء نهر الليطاني وتفكيك كافة الأسلحة وإفشال البنى التحتية الإرهابية في المنطقة من قبل الجيش اللبناني، وهو ما لم يحدث بعد".

وأضاف: "إذا لم يتم استيفاء هذا الشرط، فلن يكون هناك اتفاق، وسوف تضطر إسرائيل إلى العمل من تلقاء نفسها لضمان العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم".

وشدد في حديثه: "لن نسمح بخلق تهديد متجدد للبلدات الشمالية ولمواطني دولة إسرائيل".

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