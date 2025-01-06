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اقتصاد

الصناعات الغذائية تخاطب أعضاءها بـ كود ممارسات الأغذية المسببة للحساسية

أغذية، فيتو
أغذية، فيتو

 خاطبت غرفة الصناعات الغذائية بـاتحاد الصناعات، أعضاءها بشأن مشروع المواصفة القياسية الواردة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الخاصة بـ"كود ممارسات إدارة الأغذية المسببة للحساسية (مسببات الحساسية الغذائية) لدى متداولي الأغذية" المتماثلة فنيًا مع مواصفة الكودكس رقم CXC 80/2020.

 

 ودعت الغرفة الأعضاء بأهمية دراستها وموافاة الغرفه بأيه ملاحظات أو تعديلات ترون إضافتها للمشروعات المشار إليها مدعمة بالمرجعيات الدولية فى خلال أسبوعين من تاريخه وذلك حتى يتسنى للغرفة الرد على هيئة المواصفات والجودة فى هذا الشأن.
 

 

نمو صادرات الصناعات الغذائية بنسبة 17% خلال 2024

 

كشف  المجلس التصديري للصناعات الغذائية  أن صادرات  الصناعات الغذائية خلال  الأشهر من يناير إلى نوفمبر من عام 2024 بلغت 5.5 مليار دولار، محققة نسبة نمو قدرها 17% وقيمة نمو 813 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، التي بلغت 4.7 مليار دولار.

وتُعد هذه أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة، كما تتخطى تلك القيمة إجمالي قيمة صادرات القطاع في عام 2023 البالغة 5068 مليون دولار بقيمة زيادة 474 مليون دولار.

 

وتُعد هذه أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة، كما تتخطى تلك القيمة إجمالي قيمة صادرات القطاع في عام 2023 البالغة 5068 مليون دولار بقيمة زيادة 474 مليون دولار.

 أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر من يناير إلى نوفمبر من عام 2024

 وقال  محمود بزان، رئيس  المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن الصادرات إلى الدول العربية تربعت على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر من يناير إلى نوفمبر من عام 2024، بقيمة 2936 مليون دولار، تمثل 53% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو في القيمة 15%.

يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1083 مليون دولار بنسبة نمو 33% وتمثل 20% من إجمالي الصادرات. 

 

وجاءت  صادرات القطاع إلى الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 464 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات، وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 7%. 

 كما حققت صادرات القطاع إلى الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 302 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، محققة نسبة نمو بلغت 40%. باقي المجموعات الدولية بقيمة 756 مليون دولار، والتي تمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة، محققة نسبة نمو 8%.

أهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر من يناير إلى نوفمبر من عام 2024 
أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر من يناير إلى نوفمبر من عام 2024 جاءت كالتالى:

1- احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 434 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 16%. 

 

2- يليها السودان بقيمة 363 مليون دولار ونسبة تراجع 20%.

3-  أمريكا بقيمة 302 مليون دولار ونسبة نمو 40%. 

4- ليبيا بقيمة 290 مليون دولار ونسبة نمو 19%.

5-  فلسطين بقيمة 275 مليون دولار ونسبة نمو 26%.

6-  هولندا بقيمة 241 مليون دولار محققة نسبة نمو 104%. 

7- الأردن بقيمة 221 مليون دولار محققة نسبة نمو 28%. 

8- المغرب بقيمة 201 مليون دولار ونسبة نمو 80%. 

9- العراق بقيمة 177 مليون دولار ونسبة نمو 10%. 

10- وفي المركز العاشر اليمن بقيمة 175 مليون دولار ونسبة نمو 1% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة عام 2023.

 

 

 

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الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الخاصة الأغذية متداولي الأغذية

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