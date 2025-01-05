رئيس جامعة جنوب الوادي يتابع أعمال مشروعات المرافق

تفقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، التابعة لمحافظة قنا،الموقع المقترح لإنشاء مكان يضم مختلف الجرارات بالجامعة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أهمية إنشاء موقع خاص للجرارات ووسائل النقل المختلفة للحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى بالجامعة واستثمار المساحات المتاحة بالجامعة.

المتابعة اليومية للمشروعات التطويرية بجامعة جنوب الوادي

وأضاف رئيس الجامعة إلى أن إنشاء موقع يضم الات النقل بالجامعة يأتي في إطار حرص الجامعة على مواكبة التطورات الحديثة في مختلف المجالات، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه الجامعة.



وشدد رئيس الجامعة على توفير أقصى درجات الأمن والسلامة وحماية الممتلكات العامة.



وفى نفس السياق تفقد رئيس الجامعة العديد من المشروعات التطويرية التي يجرى فيها العمل مؤكدا توفير كافة سبل الدعم لمختلف المشروعات التطويرية بالجامعة،وشهد الجولة التفقدية لرئيس الجامعة لفيف من القيادات الإدارية.

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