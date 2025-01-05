رئيس مركز قوص الجديد يبحث مشكلات المواطنين

عقد رئيس مركز قوص، حسين الزمقان لقائه الأول مع المواطنين بقاعة اجتماعات الوحدة، وذلك في حضور عادل حمدان مدير مكتب العلاقات العامة والإعلام ومسئولي إدارة خدمة المواطنين ومسئولي إدارة المتابعة وتقيم الأداء بالوحدة.

البت في الطلبات بقنا

استمع رئيس المركز إلى الشكاوى المقدمة من المواطنين كل علي حدي وحرص على إعطاء الوقت الكافي لهم لشرح وجهة نظرهم تجاه شكواهم.

وأشار إلى أنه تم إحالة جميع الطلبات إلى الإدارات المختصة، موجهًا إياهم بسرعة البت في الطلبات وإيضاح الموقف القانوني لمقدم الطلب

الشكاوى المقدمة عبر منظومة بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة

وأكد رئيس المركز حسين الزمقان أن الوحدة تعتمد كافة الوسائل الخاصة باستقبال شكاوى المواطنين، حيث يتم استقبال المواطنين يوميًّا بمكتب رئيس المركز، الشكاوى المقدمة عبر منظومة بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال ادارة خدمة المواطنين، مشيرًا إلى أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيدًا من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة.

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