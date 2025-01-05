الأحد 05 يناير 2025
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ثقافة وفنون

محمد المقدام أول مطرب خليجي يعيد تراث أحمد عدوية الغنائي بصوته

محمد المقدام
محمد المقدام

بدأ المطرب  محمد المقدام التحضيرات لتسجيل أكثر من أغنية من تراث نجم الأغنية الشعبية المصرية أحمد عدوية الذي رحل عن دنيانا منذ أيام.

"المقدام" سيكون أول مطرب خليجي يغني لعدوية بعدما غنى له من قبل السوبر ستار اللبناني راغب علامة، وسجل بصوته أغنية يابنت السلطان التي كانت سببا في شهرته خلال مرحلة بداياته الفنية. 

 

تصريحات محمد المقدام 


محمد المقدام أكد أن هذه الخطوة كان من المقرر أن تظهر في حياة عدوية وأنه تواصل  بالفعل مع عدد من الأصدقاء للحديث مع المطرب الراحل لكن القدر لم يمهله الفرصة للقاء به لكنه قرر الاستمرار فيها  نوعا من التكريم لفن وصوت أحمد عدوية الذي يراه مدرسة غنائية وصاحب تاريخ فني متميز.


وشدد على أن كبار الملحنين مثل بليغ حمدي وسيد مكاوي وكمال الطويل وهاني شنودة وحسن أبو السعود تحمسوا لصوته وللون الغنائي الذي قدمه ووضعوا له ألحانا حققت نجاحا كبيرا.


في سياق متصل أوضح  أنه انتهى من إعادة توزيع وتسجيل وتصوير أغنية قانع وهي إحدى روائع المطرب صدام الحاج من كلمات الشاعر عامر عاصم والحان  جميل العوامي وتوزيع ميرو ومكس ماستر محمد الحميري وتصوير أحمد شيكو وحرص علي أن يكون التوزيع الموسيقي للأغنية مزيجا بين الاستايل الحديث والاحتفاظ بالآلات الشعبية التي تبين نكهة العمل والموروث الأصيل.

يشار إلى أن محمد المقدم سبق وأن أعاد تقديم العديد من أغنيات التراث الشعبي القطري واشتهر بأغنية وكليب حبو غيري من ألحانه وكلمات جمانة جمال  وتوزيع زهير حصادي ومكس ماستر طيف عادل  وإخراج  ياسر عصام وتخطي عدد مستمعيها  ومشاهديها على موقع الفيديوهات يوتيوب الـ 2 مليون مشاهدة.

وأغنية راجع حساباتك من ألحانه وكلمات عبدالله الناصر وتوزيع  علي المتروك ومكس ماستر  حسن العراقي وتصوير أحمد شيكو.

وهي أغنية تعتمد في كلماتها على المفردات الدارجة والقريبة من الشباب وتحكي قصصا واقعية  واعتمد في توزيعها على صوت آلة الكلارينيت الذي يعبر عن الشغف والحزن وفي نفس الوقت بساطة الأغنية.

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