استخدام دراجات نارية كهربائية صديقة للبيئة بجامعة جنوب الوادي

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي،عن وصول عدد (16) دراجة نارية كهربائية صديقة للبيئة وذلك لاستخدامها للانتقالات داخل جامعة جنوب الوادي وبين المستشفيات الجامعية للحد من التلوث البيئي.

تقليل تلوث الهواء والضوضاء بقنا

وأشار عكاوي إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة بناء قدرات وتطوير منظومة الأمن الجامعي، وفى اطار سعى جامعة جنوب الوادي الى استيفاء المعايير البيئية في مختلف الممارسات حيث تحتل الجامعة موقعا متميزا بين الجامعات في التصنيفات الخاصة بالاستدامة، وتتميز الدراجات النارية الكهربائية بأنها وسيلة نقل صديقة للبيئة حيث لا تنتج تلوثًا بالغازات وانبعاثات الكربون وتساعد على تقليل تلوث الهواء والضوضاء، كما أن تكلفة تشغيلها منخفضة.

يأتى ذلك في إطار سعى جامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة لتحسين الأداء البيئي وحماية البيئة وتعزيز الاستدامة للتحول إلى نموذج الجامعة الخضراء المستدامة.

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