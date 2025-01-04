حياة كريمة، تنفيذ 194 مشروعا بالقطاع الصحي وتطوير 8 مستشفيات بسوهاج

أكد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن القطاع الصحي بمحافظة سوهاج يحظى بدعم واهتمام غير مسبوق، واصفًا بأن القطاع الصحي بالمحافظة شهد تطورًا كبيرًا فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة شكلت نقطة فارقة في حياة المواطن السوهاجي لما قدمته من خدمات كانت بمثابة الحلم وأصبحت واقع يراه أمام عينيه.

حيث أن المبادرة نفذت وتنفذ 194 مشروعا صحيا بالمحافظة وبتكلفة تقدر بـ 11 مليار جنيه تقريبًا.

تنفذ 194 مشروعا بالقطاع الصحي وتطوير 8 مستشفيات فى حياة كريمة بسوهاج

وأضاف دويدار أن التطوير ضم 8 مستشفيات شاملًا مركزى، وكذلك تطويرا كاملًا أيضًا لـ 179 وحدة ومركزا صحيا ما بين رفع وكفاءة وإنشاء جديد وإنشاء 7 مراكز لتنمية الأسرة والطفل بنطاق مراكز حياة كريمة، مضيفًا أنه تم الانتهاء أيضًا من 109 منها.

وبالفعل تم تشغيل 44 وحدة رفع كفاءة و63 وحدة ومركز هدم وإعادة بناء إنشاء جديد، وجار تشغيل 2 وحدة صحية خلال أسابيع قليلة، لافتًا إلى البدء في استلام 6 مشروعات جديدة وتشغيلها فور الاستلام لخدمة المواطن السوهاجي.



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