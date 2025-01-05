الأحد 05 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الهلال السوداني يبحث عن العلامة الكاملة أمام مولودية الجزائر بدوري أبطال أفريقيا

الهلال
الهلال

يستضيف الهلال السوداني مولودية الجزائر في العاصمة الموريتانية نواكشوط، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

 

الهلال يبحث عن العلامة الكاملة 

يتأهب الهلال  لمتابعة مشواره الرائع في ملعبه البيتي "شيخا ولد بيديا" في نواكشوط ضمن المجموعة الأولى.

ويدخل الهلال اللقاء ساعيًا إلى تجديد فوزه على أعرق الأندية الجزائرية بعدما أسقطه بهدف ذهابًا، وبالتالي التأهل بجدارة واستحقاق، إذ إنه الفريق الوحيد الذي حقق 3 انتصارات متتالية.

ويعي مولودية الجزائر أنه لا بديل عن تحقيق نتيجة إيجابية إذا ما أراد إبقاء آماله، برغم افتقاد مدربه، التونسي الجديد خالد بن يحيى خليفة الفرنسي باتريس بوميل المقال من منصبه، عناصر مؤثرة ولا سيما صانع اللعب زكريا نعيجي، إضافة إلى احتمال غياب المهاجم أندي ديلور.

ويتصدر الهلال السوداني بـ9 نقاط أمام المولودية (4) 

موعد مباراة الهلال والمولودية

تقام المباراة اليوم الأحد على ملعب البيتي "شيخا ولد بيديا" في العاصمة الموريتانية نواكشوط، وتنطلق في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ابطال أفريقيا الهلال السودانى دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم دوري أبطال أفريقيا مولودية الجزائر

مواد متعلقة

الثلوج تجتاح ملعب أنفيلد قبل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد (صور)

أحد الضحايا المفضلين للملك المصري.. أرقام محمد صلاح ضد مانشستر يونايتد (إنفوجراف)

الهداف التاريخي، أرقام قياسية لـ محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد قبل موقعة الغد

الرجاء المغربي في مهمة صعبة أمام صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

ads

الأكثر قراءة

ليس له علاج أو تطعيم، أهم المعلومات عن فيروس الصين الجديد HMPV

السيسي يوجه بتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات إنشاء المحاور اللوجستية التنموية المتكاملة

بيان رسمي من ليفربول يكشف حقيقة تأجيل مباراته مع مان يونايتد (صور)

أخبار مصر: وباء جديد في 2025، تفاصيل وفاة سيدة بسبب لولب، صفقة تبادلية بين الشمال القطري والأهلي، تحذير من استخدام حقنة البرد

صدام بين الخطيب وكولر بسبب علي معلول

مصدر بالأهلي يحسم مصير مارسيل كولر

توقعات الأبراج اليوم الأحد 5 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

الثلوج تجتاح ملعب أنفيلد قبل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد (صور)

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم الأحد 5 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

لحظة اشتعال الحريق بسيارة في الإسكندرية وتدخل المارة لإطفائها (فيديو)

ضباب كثيف يخيم على بعض الولايات الأمريكية ويصل كندا وبريطانيا، فما القصة؟

البركان الأكثر نشاطا في إندونيسيا يثور من جديد (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت 4-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت 4-1-2025

سعر الأرز اليوم، الكيلو يتراوح بين 28 و30 جنيهًا

المزيد

انفوجراف

يسبب التهابات في الرئة وليس له علاج.. HMPV فيروس صيني جديد يهدد العالم في 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف أعد الله رسوله نفسيًّا قبل غزوة بدر؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

دار الإفتاء توضح حكم تقاضي السمسار عمولة من البائع والمشتري وبيان الأدلة على مشروعيتها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 5 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية