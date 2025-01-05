الأحد 05 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ممثل لخامنئي يكشف موعد الهجوم على إسرائيل

اسرائيل
اسرائيل

صرح محمدي سيرت، ممثل المرشد الإيراني في فيلق القدس التابع للحرس الثوري، بأن عملية الوعد الصادق الثالثة لمهاجمة إسرائيل ستُنفذ قريبًا.

 الهجوم على إسرائيل سيتحقق قريبًا

وذكر سيرت، في مقابلة مع موقع جماران نيوز المحلي، قائلًا: "ليعلم الجميع أن عملية الوعد الصادق الثالثة ضد إسرائيل ستتحقق قريبًا".

وأشار إلى أن "قوة الجمهورية الإسلامية وجبهة المقاومة في المنطقة لم تتراجع فحسب، بل إن مجموعات المقاومة تتزايد، وأصبحت الآن أكثر قدرةً وخبرةً مما كانت عليه في الماضي لمواجهة الأعداء".


وفي إشارة إلى نهج ما يُسمى بـجبهة المقاومة، قال سيرت: "إن قوة جبهة المقاومة لا تعتمد على العتاد العسكري، بل هي متجذرة في إرادة الشعب وإيمانه ورغباته، كما يجب أن يكون حكم  مستندًا إلى تطلعات شعبها".

وأضاف: "أرسل الأمريكيون مؤخرًا رسالة واضحة تفيد بأنهم مستعدون لرفع الحوثي في اليمن من قائمة العقوبات، بشرط أن يتوقفوا عن العمل ضدهم، لكن أنصار الله رفضوا هذا الاقتراح".

مهاجمة إسرائيل وفقًا لعملية الوعد الصادق 


وحول الضغوط التي تمارسها بعض الجماعات على القوات المسلحة لتسريع تنفيذ عملية الوعد الصادق الثالثة، قال سيرت: "لن نتأخر ولن نتسرع، بل سنمضي قدمًا وفقًا لتخطيط دقيق، وبما يخدم مصالح الشعب والنظام".

وكان كبار المسؤولين في إيران، من بينهم قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، قد تعهدوا بمهاجمة إسرائيل وتنفيذ ما أسموه عملية الوعد الصادق الثالثة، ردًا على هجوم شنّته إسرائيل في 26 أكتوبر الماضي، وأسفر عن أضرار كبيرة في المنشآت العسكرية، بالإضافة إلى مقتل أربعة عسكريين ومدني آخر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهورية الاسلامية الهجوم على إسرائيل إسرائيل عملية الوعد الصادق الثالثة ممثل المرشد الإيراني

مواد متعلقة

تزايد الضغوط على حكومة نتنياهو وسط تظاهر الآلاف في إسرائيل

جماعة الحوثي تستهدف محطة كهرباء في إسرائيل بصاروخ فرط صوتي

مظاهرات حاشدة في إسرائيل تطالب بعقد صفقة تبادل أسرى مع حماس (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

ليس له علاج أو تطعيم، أهم المعلومات عن فيروس الصين الجديد HMPV

بيان رسمي من ليفربول يكشف حقيقة تأجيل مباراته مع مان يونايتد (صور)

أخبار مصر: وباء جديد في 2025، تفاصيل وفاة سيدة بسبب لولب، صفقة تبادلية بين الشمال القطري والأهلي، تحذير من استخدام حقنة البرد

توقعات الأبراج اليوم الأحد 5 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

مصدر بالأهلي يحسم مصير مارسيل كولر

صدام بين الخطيب وكولر بسبب علي معلول

الثلوج تجتاح ملعب أنفيلد قبل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد (صور)

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه فى البنوك الآن

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم الأحد 5 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

لحظة اشتعال الحريق بسيارة في الإسكندرية وتدخل المارة لإطفائها (فيديو)

ضباب كثيف يخيم على بعض الولايات الأمريكية ويصل كندا وبريطانيا، فما القصة؟

البركان الأكثر نشاطا في إندونيسيا يثور من جديد (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت 4-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت 4-1-2025

سعر الأرز اليوم، الكيلو يتراوح بين 28 و30 جنيهًا

المزيد

انفوجراف

يسبب التهابات في الرئة وليس له علاج.. HMPV فيروس صيني جديد يهدد العالم في 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف أعد الله رسوله نفسيًّا قبل غزوة بدر؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

دار الإفتاء توضح حكم تقاضي السمسار عمولة من البائع والمشتري وبيان الأدلة على مشروعيتها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 5 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية