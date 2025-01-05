"ضربة حظ"، أحدث إصدارات قصور الثقافة

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، رواية "ضربة حظ" للكاتب إسلام عشري، وذلك ضمن إصدارات سلسلة إبداعات.

رواية ضربة حظ

وتتألف الرواية من سبعة فصول، وتصنف كرواية قصيرة أو "نوفيلا"، وتدور أحداثها في ضواحي مصر القديمة، وسط أجواء الأحياء الشعبية حيث البيوت، الأسواق، الحوانيت، والأزقة.

ويستعرض خلالها الكاتب الكثير من المفارقات التي تحدث مع البطل "سانكا".. رجل من أصول هندية، استقر في مصر، ولقب بـ "سنقر" وعمل كبائع للخضروات في السوق.

وتتناول الرواية العديد من المفارقات التي يعيشها البطل كمشاركته في مبارزات الديوك التي جلبت له الشهرة، ثم انتقاله للعمل بأحد الفنادق الشهيرة ليلتقي بشخصيات عدة تؤثر في مسار حياته،

لينتقل لاحقا للعمل في فندق آخر حيث يلتقي البحار الفرنسي "بيير لوتي" ليستمع منه إلى سلسلة من الحكايات المشوقة، منها قصة "حبة الفاصوليا"، و"الأوزة التي تبيض ذهبا"، وحكايات الأفيال، والقصة المؤثرة "أزيادي" عن الفتاة التركية، وكذلك رحلاته إلى الشرق التي كانت مليئة بالمغامرات، إلى أن يفترقا بعد أن تنتهي رحلته بمصر.

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