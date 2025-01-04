السبت 04 يناير 2025
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ثقافة وفنون

ضمن سلسلة إبداعات، قصور الثقافة تصدر "إذن مرور إلى الآخرة"

المجموعة القصصية
المجموعة القصصية إذن مرور إلى الآخرة، فيتو

صدرت مؤخرا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، المجموعة القصصية "إذن مرور إلى الآخرة" للكاتب سيد غلاب، ضمن سلسلة إبداعات.

المجموعة القصصية إذن مرور إلى الآخرة

وتتضمن المجموعة 10 قصص قصيرة هي: "الرحيل"، "وصول سعيد الحزين"، "فصلان"، "إذن مرور إلى الآخرة"، "لعنة العصفور"، "اليعسوب"، "حرب البسوس"، "سفير حشد العرايا"، "الغريق"، و"أنا الرجل".

وفي قصة "رحيل"، يقول الكاتب: "عدنا في قطار يأبى الوصول إلى محطته الأخيرة، كأنه يعلم ما ينتظرنا في محطة الوصول، فأشفق علينا وتباطأ في المسير، سواد الليل لون الحداد السرمدي الذي يكسو مآسينا، وقد أغلق الجميع الأبواب على الجراح وناموا".

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الهيئة العامة لقصور الثقافة سلسلة إبداعات المجموعة القصصية إذن مرور إلى الآخرة قصور الثقافة
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