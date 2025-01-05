الأحد 05 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

"أمهات مصر" ترصد خطأ يقع فيه طلاب المرحلة الابتدائية بالامتحانات

طلاب المرحلة الابتدائية
طلاب المرحلة الابتدائية

كشفت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، عن مشكلة يعاني منها بعض طلاب الصفين الثالث والرابع الابتدائي، خلال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

مؤسس "أمهات مصر" تكشف خطأ يقع فيه طلاب الصفين الثالث والرابع الابتدائي بالامتحانات

وقالت عبير، في تصريحات صحفية، إن طلاب الصفين الثالث والرابع الابتدائي يؤدون حاليًّا امتحانات الفصل الدراسي الأول، وبعضهم ليس لديه الدراية الكافية لنظام وضوابط الامتحانات، وبالتالي يقومون بتصرفات خاطئة قد تؤدي لتصحيح مواد امتحاناتهم من قبل لجان خاصة.

مؤسس "أمهات مصر" تشدد علي ضرورة توعية طلاب الثالث والرابع الابتدائي بقواعد ونظم الامتحانات

ولفتت عبير النظر إلي أن بعض الطلاب يقومون بالكتابة علي ورقة الإجابة والرسم عليها و"الشخبطة" بنية سليمة، الأمر الذي أدي لتصحيح هذه المواد من قبل لجان خاصة، حرصًا علي تحقيق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وشددت عبير علي أولياء الأمور بضرورة توعية أبنائهم ودرايتهم بضوابط وقواعد الامتحانات، خاصة وأنهم يخوضون الامتحانات بأرقام جلوس ولم يتعودوا عليها، وبالتالي لابد من قيام أولياء الأمور والمعلمين في المدارس والمراقبين في اللجان بتوعية الطلاب وتعريفهم جيدا بنظم وقواعد الامتحانات، متمنية التوفيق لجميع الطلاب.

txt

أمهات مصر: انقسام الآراء حول تريند حلويات المعلمين ما بين التقليد الأعمى والتقدير

txt

"أمهات مصر" عن حوكمة لجان الثانوية العامة: مطلب هام لأولياء الأمور منذ سنوات

يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي والتربوي لاتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، برئاسة عبير أحمد، علي مدار السنوات الماضية وحتي الآن، تجاه أولياء الأمور والطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إمتحانات الفصل الدراسي الاول الرابع الابتدائي اتحاد امهات مصر للنهوض بالتعليم

مواد متعلقة

أمهات مصر: انقسام الآراء حول تريند حلويات المعلمين ما بين التقليد الأعمى والتقدير

"أمهات مصر" عن حوكمة لجان الثانوية العامة: مطلب هام لأولياء الأمور منذ سنوات

"أمهات مصر" تستعرض أفضل الطرق استعدادا لامتحانات منتصف العام
ads

الأكثر قراءة

ليس له علاج أو تطعيم، أهم المعلومات عن فيروس الصين الجديد HMPV

السيسي يوجه بتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات إنشاء المحاور اللوجستية التنموية المتكاملة

بيان رسمي من ليفربول يكشف حقيقة تأجيل مباراته مع مان يونايتد (صور)

أخبار مصر: وباء جديد في 2025، تفاصيل وفاة سيدة بسبب لولب، صفقة تبادلية بين الشمال القطري والأهلي، تحذير من استخدام حقنة البرد

صدام بين الخطيب وكولر بسبب علي معلول

مصدر بالأهلي يحسم مصير مارسيل كولر

توقعات الأبراج اليوم الأحد 5 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

الثلوج تجتاح ملعب أنفيلد قبل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد (صور)

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم الأحد 5 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

لحظة اشتعال الحريق بسيارة في الإسكندرية وتدخل المارة لإطفائها (فيديو)

ضباب كثيف يخيم على بعض الولايات الأمريكية ويصل كندا وبريطانيا، فما القصة؟

البركان الأكثر نشاطا في إندونيسيا يثور من جديد (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت 4-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت 4-1-2025

سعر الأرز اليوم، الكيلو يتراوح بين 28 و30 جنيهًا

المزيد

انفوجراف

يسبب التهابات في الرئة وليس له علاج.. HMPV فيروس صيني جديد يهدد العالم في 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف أعد الله رسوله نفسيًّا قبل غزوة بدر؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

دار الإفتاء توضح حكم تقاضي السمسار عمولة من البائع والمشتري وبيان الأدلة على مشروعيتها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 5 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية