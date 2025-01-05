النيابة تأمر بسرعة التحريات في واقعة العثور على شاب مشنوق في قنا

أمرت النيابة العامة بسرعة التحريات في واقعة العثور على شاب مشنوق باستخدام حبل، بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا.

تفاصيل العثور على جثة شاب بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا مفاده العثور على جثة شاب مشنوقا داخل منزله بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى مكان الواقعة

وبعد الفحص تبين العثور على جثة شاب فى الثلاثينات من عمره، مشنوقا بحبل داخل وأثبتت التحريات الأولية أنه قام بإنهاء حياته بسبب إثر تعرضه للإصابة بأزمة نفسية بداعي معاناته من السحر بقرية الحجيرات بمركز قنا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق في الواقعة وكلفت وحدة المباحث الجنائية بسرعة التحريات وكشف ملابسات الواقعة.

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