الأحد 05 يناير 2025
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خارج الحدود

معلومات عن قوات "قسد"، ميليشيا كردية بمساعدات أمريكية للبقاء في المشهد السوري

قوات قسد، فيتو
قوات قسد، فيتو

بعد سيطرة الفصائل السورية المسلحة المنضوية تحت مسمى هيئة تحرير الشام بقيادة أحمد الشرع المعروف باسم أبو محمد الجولاني على مقاليد الحكم في سوريا، عادت أزمة قوات سوريا الديمقراطية “ قسد” التي تمثل الأكراد إلى الواجهة من جديد.

دمج قوات قسد في جيش سوريا الجديد 

وتتمركز قوات قسد في شمال شرق سوريا قرب الحدود مع تركيا، في المناطق التي يقطنها الأكراد، وتصنفها أنقرة على أنها جماعة إرهابية.

وفي ظل مساعي القيادة السورية الجديدة لتشكيل حكومة جديدة ودمج الفصائل المسلحة في الجيش السوري، تظل أزمة قسد ضمن الأوراق المعقدة.

 

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الجيش التركي يقصف مواقع قسد بالمدفعية الثقيلة

ودخلت القيادة السورية الجديدة في مفاوضات مع قسد من أجل تفكيكها ودمجها في الجيش السوري، ولكن قسد لها شروط مقابل ذلك.

وأكد مظلوم عبدي، زعيم قسد، أن قواته مستعدة للاندماج، لكن بشروط واضحة، أبرزها الحفاظ على السلاح إلى حين التوصل إلى صيغة توافقية تضمن حقوق الأكراد ضمن دولة موحدة.

وسلاح قسد ليس مجرد قوة عسكرية؛ إنه ورقة تفاوض استراتيجية يستخدمها الأكراد لضمان بقائهم في المشهد السوري.

فما هي قوات قسد؟

وقسد هي قوة عسكرية نشأت شمال شرق سوريا في أكتوبر 2015، من اتحاد تشكيلات وفصائل عسكرية مختلفة ويغلب عليها المكون الكردي، بقيادة مظلوم عبدي.

وتتلقى دعمًا مباشرًا من الولايات المتحدة الأمريكية، واستعانت بها في حربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية. 

وتعرف قوات سوريا الديمقراطية نفسها في بيانها الأول الذي أصدرته يوم 11 أكتوبر 2015 بأنها "قوة عسكرية وطنية موحدة لكل السوريين، تجمع العرب والكرد والسريان، وكافة المكونات الأخرى على الجغرافية السورية".

وحدد البيان الهدف من هذه القوة وهو "إنشاء سوريا ديمقراطية يتمتع في ظلها المواطنون السوريون بالحرية والعدل والكرامة من دون إقصاء لأحد من حقوقه المشروعة".

وأُعلن عن تأسيس قوات سوريا الديمقراطية يوم 10 أكتوبر 2015، أي بعد 11 يومًا من إعلان روسيا تدخلها العسكري لدعم النظام السوري في مواجهة الثورة السورية. وكان إعلان التأسيس في مدينة المالكية التابعة لمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا.

وجاء التأسيس ببيان تعريفي أكد بدء تشكل القوات وعملها، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية نيتها تقديم أسلحة لمجموعة عسكرية مختارة بغرض محاربة تنظيم داعش.

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قسد أحمد الشرع سوريا تركيا الجيش السوري الأكراد

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