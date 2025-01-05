إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس وميكروباص بالشرقية

أصيب 7 اشخاص في حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ميكروباص على طريق"بلبيس- العاشر" أمام السجن الجديد بنطاق محافظة الشرقية وجري نقل المصابين إلى مستشفيي العاشر الجامعى والهلال الأخضر لتلقي العلاج اللازم.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين للمستشفيات، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

نزيف الأسفلت مستمر.. إصابة 7 اشخاص في حادث مروري بالعاشر من رمضان

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ميكروباص، ونتج عن الحادث إصابة 7 اشخاص حتى الآن بكسوروجروح وكدمات بمناطق متفرقة بالجسد.

وعلى الفورتم الدفع بقوة أمنية مدعومة بسيارات إسعاف، وجرى نقل 7 مصابين لمستشفيي العاشر الجامعي والهلال الاخضر لتلقي العلاج اللازم.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات حول الواقعة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة مرة ثانية.

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