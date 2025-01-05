الأحد 05 يناير 2025
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حوادث

ضبط 5 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبى خلال 24 ساعة

الاتجار بالنقد الاجنبى
الاتجار بالنقد الاجنبى

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

 

قضايا اتجار بالنقد الأجنبى خلال 24 ساعة

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 5 ملايين جنيه.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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الاتجار في العملات الأجنبية الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى أجهزة الأمن بوزارة الداخلية اتجار بالنقد الاجنبي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة

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