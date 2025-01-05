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الصحة: انطلاق حملة «عيد من غيرها» للمتعافين من الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية

حملة «عيد من غيرها»
حملة «عيد من غيرها»
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 أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق حملة «عيد من غيرها» بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، للعام السابع على التوالي، لتشجيع المتعافين من الإدمان على قضاء فترات الإجازات بعيدا عن العادات والأماكن التي يمكن أن تذكرهم بمرحلة ما قبل التعافي من تعاطي المواد المخدرة، ذلك في إطار المبادرة الرئاسية لدعم الصحة النفسية «صحتك سعادة».

الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان

 

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، نظمت العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية والرياضية والدينية داخل  18 مستشفى ومركز تابعين للأمانة على مستوى المحافظات، بمشاركة  350 متعافي، بالإضافة للندوات التوعوية عبر دور الثقافة والعبادات، والأندية الرياضية.

 

حملة «عيد من غيرها» تهدف إلى تشجيع المتعافين والمتعافيات من الإدمان 

 

من جانبها، أشارت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى أن حملة «عيد من غيرها» تهدف إلى تشجيع المتعافين والمتعافيات من الإدمان ومساعدتهم في توفير ظروف جيدة لقضاء المناسبات والإجازات، ضمن برامج التأهيل لإعادة دمجهم داخل المجتمع مرة أخرى، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «صحتك سعادة».

 

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وأضافت الدكتورة منن عبدالمقصود، أنه ضمن فاعليات حملة «عيد من غيرها» أقامت الأمانة دوري كرة قدم للمتعافين بمشاركة 140 متعافيًا، منوهة إلى أن مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية تقدم عدة برامج توعوية وتأهيلية، ضمن فعاليات حملة «عيد من غيرها» حيث يتم توفير عدد من الأسرة المخصصة للمرضى المتعافين للإقامة فترة الأعياد في المستشفيات لمساعدتهم على تجاوز الأوقات عالية الخطورة.

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الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتورة منن عبدالمقصود تعاطي المواد المخدرة بالامانة العامة للصحة النفسية معالجة الصرف الصحي محطة معالجة الصرف الصحي وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

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