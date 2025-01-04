استمرار أعمال رفع الإشغالات من شوارع قنا (صور)

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، وذلك تنفيذا لتعليمات تاج جلال أبو سداح رئيس المركز، باستمرار أعمال رفع الإشغالات والمرافق، من عموم شوارع المدينة، وذلك لرفع مستوى النظام والانضباط بالمدينة والظهور بالشكل الحضارى.

قامت الوحدة المحلية بشن حملة للقضاء على مغتصبى الطرق العامة بحضور حسام مبارك نائب رئيس مركز ومدينة نجع حمادى بضبط الشارع النجعاوى، وياسر صادق رئيس قسم الاشغالات. حيث استهدفت حملة اليوم ضبط بعض الباعة الجائلين الغير ملتزمين والتحفظ على ما كان معهم وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين،كما تم المرور على شارع بورسعيد وشارع حسنى مبارك والمجتمع الجديد وشارع ٣٠ مارس ومحيط مجلس المدينة الجديد وموقف الشادر القديم.

وأشار مبارك إلى أنه تنفيذا للتعليمات الصادرة من رئيس المركز على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لرفع جميع الإشغالات التى تعرقل وتعكر صفو الشارع النجعاوى.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الاهتمام بالنظام والترتيب لجميع مناطق المحافظة والمتابعة الميدانية المستمرة، والحفاظ على الوجه الحضارية لكل مدينة بالمحافظة.

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