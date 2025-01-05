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رياضة

موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في السوبر الفرنسي والقناة الناقلة

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

السوبر الفرنسي، يلتقي فريق باريس سان جيرمان، مساء اليوم الأحد، نظيره موناكو على أرضية ملعب "974" بدولة قطر في كأس السوبر الفرنسي.

 

موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في كأس السوبر الفرنسي


تنطلق مباراة باريس سان جيرمان أمام موناكو في كأس السوبر الفرنسي في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو في كأس السوبر الفرنسي


تذاع مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو في كأس السوبر الفرنسي عبر قناة beIN Sports HD المفتوحة، beIN Sports HD 4.
 

ويخوض باريس سان جيرمان تلك البطولة باعتباره بطل النسخة الماضية من الدوري الفرنسي وكذلك كأس فرنسا في حين أن موناكو كان وصيف الدوري الفرنسي للموسم نفسه، 2023/24.

 

وكشف باريس سان جيرمان الفرنسي عن بادرة جديدة بكتابة أسماء لاعبيه باللغة العربية على القمصان الخاصة بهم.

 

قمصان باريس باللغة العربية 

 وذكر باريس سان جيرمان في حسابه الرسمي على منصة إكس أن أسماء لاعبيه باللغة العربية ستكون متواجدة على قمصانهم خلال المباراة أمام موناكو ضمن كأس الأبطال (كأس السوبر الفرنسي) الذي سيلعب في قطر.

ونشر  سان جيرمان في حسابه على منصة إكس: " فخرٌ واعتزاز يجمعنا، باريس سان جيرمان يخوض مباراة كأس الأبطال بقمصان تحمل أسماء لاعبينا باللغة العربية".

 

وأعلن لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان القائمة التي ستخوض مباراة كأس السوبر الفرنسي.

 

قائمة باريس سان جيرمان 
 

واختار إنريكي 26 لاعبًا لخوض المباراة، يأتي على رأسهم المغربي أشرف حكيمي والفرنسي عثمان ديمبلي.

وضمت القائمة كلًّا من: دوناروما، حكيمي، كيمبيمبي، ماركينيوس، رويز، جونسالو راموس، ديمبلي، أسينسيو، دوي، فيتينيا، لي كانج إن، لوكاس هيرنانديز، كولو مواني، مايولو، نونو مينديس، باركولا، زاير إيمري، بيرالدو، سكرينيار، سافونوف، زاجي، تابي، مباي، باتشو، تيناس، وجواو نيفيز.

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