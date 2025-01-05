"القدر المتلازم" قصائد جديدة للمخرج خيري بشارة

صدر حديثًا عن دار الشروق للنشر والتوزيع، قصائد "القدر المتلازم" للمخرج خيري بشارة، حيث تطرحها الدار ضمن إصداراتها الجديدة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025.

قصائد القدر المتلازم

وفي تقديم الدار للقصائد: “بعد تاريخ طويل من الإبداع الفني على مقعد المخرج، يطل علينا خيري بشارة في ثوب الشاعر، بمجموعة من القصائد المتنوعة، كتبها على مدار سنوات”.

ونقرأ من القصائد:

يومًا ما سأحكي عنكِ،

عن سحرك الذي أدار رأسي،

وعن ذلك الانقلاب المباغت،

عن الحب الذي تجاوز التناقضات،

وعن الإفاقة من الأحلام،

ودفن الحب كما يُدفن المشردون

الذين بلا مأوى.

ورغم ذلك سوف أصفح عنكِ

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