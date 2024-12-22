الأحد 22 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

"الحياة كما حكى خيري بشارة" كتاب جديد لشيماء سليم

كتاب هي دي الحياة
كتاب هي دي الحياة كما حكى خيري بشارة

صدر حديثا عن دار الشروق للنشر والتوزيع، كتاب "هي دي الحياة.. كما حكى خيري بشارة" للكاتبة الصحفية والناقدة شيماء سليم، حيث طرحته الدار في مكتباتها ومنافذ بيع إصداراتها المختلفة. 

كتاب هي دي الحياة كما حكى خيري بشارة 

وفي هذا الكتاب، وعبر لقاءات مع الكاتبة شيماء سليم، امتدت لأربع سنوات، يشاركنا المخرج الكبير خيري بشارة خلاصة ملاحظاته في الحياة، ما قام بحشده عبر السنوات من معرفة ومشاعر، وكيف استغل ذلك ليصنع أعمالًا فنية تُخلِّد كيف كان يفكر ويحلم ويتخيل ويُجرب ويرى الناس والعالَم من حوله.
و يكشف لنا كيف غيّرت رحلته إلى بولندا من حياته في فترة كان العالم يموج فيها بالتغيرات السياسية والاجتماعية، ليعود من هناك في أواخر الستينيات ومعه تجربة سينمائية هائلة.. وأيضًا.. «مونيكا»؛ زوجته ورفيقة رحلته.

ويروي صدمة المنتجين من رغبته في التجريب واختياراته المختلفة للمُمثلين التي حوّلت شريهان نجمة الفوازير إلى صعيدية بائسة في فيلم «الطوق والإسورة»، والسيدة الراقية فاتن حمامة إلى خيّاطة شعبية من شبرا في فيلم «يوم مُر ويوم حلو».


كما يكشف ببساطة آسِرة عن سر أفلام «البطل الشعبي» في «كابوريا» و«آيس كِريم في جليم»، والتي حقق فيها المعادلة الصعبة بصناعة فيلم تجاري يحقق إيرادات عالية دون أن يتخلى عن المستوى الفني، ليكون في فترة التسعينيات هو المخرج الوحيد الذي تُوزّع أفلامه باسمه. 

كما يتوقف أمام قصة اكتشافه للمرض وكيف استطاع أن يتجاوزه بحبه للحياة التي تستحق أن تُعاش.

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كتاب هي دي الحياة كما حكى خيري بشارة دار الشروق للنشر الناقدة شيماء سليم الشروق للنشر والتوزيع خيري بشارة

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