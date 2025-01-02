تشغيل جهاز موجات فوق صوتية بمستشفى سوهاج الجامعي بتكلفة 2 مليون جنيه

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إنه تم تشغيل جهاز موجات فوق صوتية على القلب بوحدة الحالات الحرجة بقسم الأطفال بالمستشفى الجامعي لخدمة أطفال مرضى القلب، وذلك إهداءًا من مؤسسة وفاء لمصر وبيت الزكاة الكويتي ومؤسسة مصر الخير بتكلفة تقدر بـ ٢ مليون جنيه.

وأكد النعماني أن هذا الجهاز يعد الأول من نوعه في صعيد مصر، سوف يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية والعلاجية المقدمة لمرضى القلب من الأطفال المترددين على المستشفى الجامعي، بما يسهم في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للقضاء على قوائم الانتظار وتخفيف معاناة المرضى.

ومن جانبه أوضح الدكتور مجدي أمين القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن هذا الجهاز يحتوي على أحدث التقنيات الطبية في التشخيص بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مضيفًا أن وحدة قسطرة قلب الأطفال تقدم خدماتها لقطاع كبير من الاطفال داخل المحافظة.

وأضاف الدكتور أحمد كمال عبد الحميد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية أن عيادة قلب الأطفال تقوم بعمل موجات فوق صوتية على القلب لمناظرة العديد من حالات العيوب الخلقية بالقلب، ومناظرة حالات ما بعد العمليات الجراحية للقلب، وحالات قساطر قلب الأطفال، وتستقبل الوحدة ٢٠٠ حالة أسبوعيًا من داخل المحافظة.

وذكر الدكتور عبد الرحيم صادق رئيس قسم الأطفال أن وحدة أمراض قلب الأطفال تضم الدكتور محمد عبدالعال رئيس الوحدة، والدكتوره صفاء حسين المشرف على وحدة قسطرة قلب الأطفال، كما تضم الدكتورة ياسمين خلف والدكتورة سمية صبرى، وعدد من الأطباء المقيمين، حيث نجحت الوحدة بالقضاء على قوائم الانتظار بالنسبة لحالات العيوب الخلقية بالقلب، وشملت ١١٥ حالة هذا العام من إغلاق الثقوب بين الأذنين والبطين، وإغلاق القناة الشريانية، وتوسيع الصمامات وإجراء القساطر العلاجية للأطفال الرضع وحالات العيوب الخلقية المعقدة التي تحتاج الي تدخل خلال الأسبوع الأول من الولادة.

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