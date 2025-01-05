الأحد 05 يناير 2025
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محافظات

بعد إصابة 6 أشخاص، محافظ سوهاج يشكل لجنة لمعاينة المنزل المنهار

صورة أرشيفية، فيتو
صورة أرشيفية، فيتو

قرر اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج صباح اليوم الأحد بتشكيل للجنة من الوحدة المحلية بالمراغة والإدارة الهندسية  والأزمات بالمحافظة للمعاينة على الطبيعى المنزل المنهار الذى تسبب فىإصابة 6 أشخاص من قاطنى المنزل بجروح وكسور متفرقة بالجسم بقرية الحردية بمركز المراغة بسوهاج وعمل تقرير بذلك للعرض. 
 

العناية الإلهية تنفذ 6 أشخاص فى انهيار منزل بالحردية بسوهاج 

 

كان اللواء صبرى عزب  مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بانهيار منزل مأهول بالسكان  مكون من ثلاث طوابق مشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية ملك رمضان ا ع ب 53 عاما عامل بقرية الحردية بمركز المراغة. 

 

مما نتجعن ذلك إصابة كل من زوجة مالك المنزل عفاف خ ص خ 40 عاما ربة منزل مصابا جرح رضي بالجبهة، وأنجال مالك المنزل  شيماء 18 عاما طالبة مصابة باشتباه كسر بالركبة اليسري وحبيبه 9 سنوات تلميذة اشتباه كسر بالقدم اليمنى وكدمات بالوجه وبسنت سن 5 سنوات مصابة بكدمات متفرقة بالجسم  وشقيق المصابه الأولى هاني سن 30 عاما عامل مصابا إِشتباه ما بعد الارتجاج ونجل عمومتهم  كريم ض ع خ 21 عاما عامل مصابا باشتباه نزيف بالمخ.
 

وتمكنت قوات وحدة الإنقاذ البري بالاشتراك مع الأهالى من استخراج المذكورين من تحت الأنقاض وتم نقلهم لمستشفى المراغة المركزي.


أفاد مالك المنزل والمصابين  بمضمون ما سبق وعلل المالك سبب الانهيار لقدم المنزل ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفي الشبهة الجنائية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف. 

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