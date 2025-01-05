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رياضة

أخبار الأهلي، أزمة معلول ومطالب كولر وتشكيل الأهلي المرتقب أمام سموحة

وسام ابو على
وسام ابو على

تقدم "فيتو" خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي، ترصد خلالها أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية. 

الأهلي، يعقد محمد رمضان المدير الرياضى للنادي الأهلي جلسة جديدة مع الجنوب افريقي بيرسي تاو لاعب الفريق من اجل اقناعه بقبول مطالب النادي بتخفيض شروطه المالية من أجل الموافقة على فسخ التعاقد فى يناير والرحيل فى هدوء عن القلعة الحمراء حيث يرغب الأهلي في منح اللاعب 300 الف دولار من أجل الرحيل فى حين يتمسك الجنوب افريقي بالحصول على 600 ألف دولار كاملة من أجل الرحيل.

كما  طلب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إدارة ناديه بالتعاقد مع 3 لاعبين أجانب فى ميركاتو الشتاء من اجل تدعيم صفوف الفريق حيث يرغب كولر فى التعاقد مع مهاجم اجنبي وثنائى يجيد اللعب فى مركز الجناح.

ويرغب كولر فى رحيل بيرسي تاو وعدم قيد على معلول مع رفع اسم رضا سليم من القائمة من أجل التعاقد مع ثلاثي جديد يتواجد بجوار أشرف داري ويحيي عطية الله فى قائمة الأجانب بالفريق وهو ما تحفظ عليه مسئولي الاهلي الذى يميلون الى استقدام ثنائى أجنبي جديد فقط وقيد التونسي على معلول.

كما قال مصدر داخل الأهلي أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق رفض قيد التونسي على معلول فى ميركاتو الشتاء الذى بدأ مؤخرًا مؤكدا عدم الحاجة إلى خدمات اللاعب التونسي فى ظل تواجد المغربي يحيي عطية الله فى الجبهة اليسري.

وتشهد الساعات المقبلة محاولات من جانب محمود الخطيب رئيس النادي ومحمد رمضان المدير الرياضى للنادي للحديث مع كولر بشأن منح اللاعب التونسي الفرصة لنهاية الموسم الحالي الذى ينتهي تعاقده رسميًا مع النادي بنهايته.

كما استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تشكيل الفريق لمباراة سموحة المقرر لها بعد غد الثلاثاء فى الدوري.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة سموحة

حراسة المرمي: مصطفى شوبير

الدفاع: اكرم توفيق - أشرف داري - ياسر ابراهيم - يحيي عطية الله

الوسط: مروان عطية - افشة - امام عاشور

الهجوم: بيرسي تاو - حسين الشحات - وسام ابو على

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للاهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق اليوم من اجل دراسة فريق سموحة استعدادا لمواجهة الفريقين المرتقبة بعد غد الثلاثاء.

كما  يخضع عمر كمال لاعب الاهلي للفحص الطبي قبل انطلاق المران اليوم من اجل الإطمئنان على اصابته بالتواء فى الركبة حيث تقلصت فرص اللاعب فى تدعيم صفوف الفريق بمباراة سموحة المقبلة.

ويستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي لخوض مباراة سموحة المقرر لها بعد غد الثلاثاء فى الدوري.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته بعد الحصول على راحة سلبية امس وذلك استعدادا لخوض مباراة سموحة القادمة في الدوري الممتاز. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

 ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة أمام منافسه سموحة في الرابعة عصر يوم الثلاثاء المقبل الموافق يوم 7 من شهر يناير الجاري في بطولة الدوري المصري الممتاز. 

 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وسموحة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

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