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ثقافة وفنون

بإيرادات تقترب من 2 مليون، "الدشاش" يواصل تصدر شباك التذاكر أمس السبت

الدشاش، فيتو
الدشاش، فيتو

يواصل فيلم الدشاش والذي يعود به الفنان محمد سعد للسينما بعد غياب 5 سنوات في تصدر شباك التذاكر بدور العرض السينمائي.

إيرادات فيلم الدشاش

وحقق فيلم الدشاش لمحمد سعد إيرادات أكثر من مليون و923 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس السبت بدور العرض السينمائي.

 فيلم الدشاش بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، محمد يوسف (أوزو)، أحمد الرافعي، رشوان توفيق،  تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

وكان قد قال الفنان محمد سعد إن تجربة فيلم الدشاش تجربة مختلفة عما قدمه في السابق، مشيرا إلي أنه لم يقدم أغاني في الفيلم

وأضاف محمد سعد علي هامش العرض الخاص للفيلم:" إن باسم سمرة وزينة ونسرين طافش عاملين أدوار خطيرة، متابعا أنه يعتبرهم من عائلته

وأكد محمد سعد أنه واجه صعوبات كثيرة أثناء تجسيده لشخصية أطاطا، موضحا: "في مرة كنت بصور مشهدين عيني احولت ومرجعتش تاني
 

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إيرادات فيلم الدشاش فيلم الدشاش الدشاش الفنان محمد سعد
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