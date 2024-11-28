الجمعة 29 نوفمبر 2024
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اقتصاد

كيف سيتم احتساب سعر صرف الدولار على انستا باي عند فتح التحويلات من الخارج ؟

البنك المركزي
البنك المركزي

يتساءل العديد من عملاء البنوك حول كيفية احتساب سعر صرف الدولار على انستا باي عند فتح التحويلات من الخارج.

وفي سياق متصل أوضحت مصادر مصرفية عديدة أنه سيتم إيداع قيمة العملات سواء كانت دولار أو يورو أو اي عملة أخري في حساب العميل بالبنك بالجنيه المصري بشكل لحظي.

وأشارت المصادر انه سيتم التحويل بالجنيه في حساب العملاء حسب قيمة وسعر العملة سواء دولار أو غيره علي شاشات البنك في وقت التحويل.

تصدر تطبيق انستا باي محركات البحث منذ ايام وذلك عقب إعلان وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري للعمليات المصرفية ونظم الدفع، أنه سيتم إتاحة التحويلات من الخارج لمصر عبر انستا باي خلال شهرين.

إتاحة التحويلات من الخارج لمصر عبر انستا باي

وفيما يتعلق بشبكة المدفوعات اللحظية، أوضح المهندس إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري أنه تم ربط جميع البنوك في مصر على المنظومة، تطبيق "انستا باي".

وأشار إلى أن التطبيق شهد طفرة غير مسبوقة، حيث بلغ عدد العملاء المسجلين على التطبيق أكثر من 11  مليون عميل، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم المعاملات 2.7 تريليون جنيه خلال عام 2024، بزيادة قدرها 215% مقارنة بـ 855 مليار جنيه في عام 2023، مع تحقيق نمو بنسبة  4700%  مقارنة بعام 2022.

وأكد أن البنك المركزي، يعمل بشكل دائم على التطوير في المدفوعات، لتصل إلى العاملين في الخارج، مشيرًا إلى أن العميل سيكون قادرًا على التحويل من الخارج إلى مصر بشكل لحظي عبر تطبيق انستا باي.

كيف يمكن تحويل الأموال من الخارج عبر انستا باي؟

وأوضح أنه يمكن تحويل الأموال من الخارج بالذهاب إلى الشركات الخاصة بالتحويل أو المنافذ التي تم الذهاب لها مسبقًا، والاستفادة من خدمة التحويل اللحظي إلى بنك أو محفظة، وسيتم تحويل الأموال بشكل لحظي.

وذكر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم المعلومات أن العميل سيحصل على قيمة العملية عبر الخدمة الجديدة بالجنيه المصري، موضحا أن الخدمة تم تطبيقها بشكل تدريجي وستكون متاحة قريبًا.

هل يوجد حد أقصى في استخدام تطبيق انستا باي في تحويل الأموال من الخارج؟

وأكد نصر أنه لا يوجد حد أقصى للتحويل من المصريين في الخارج، وأي مبلغ يريد تحويله المصري في الخارج يقوم بذلك بصورة فورية.

وأوضح أن البنوك ستبدأ حملات التوعية، للاستفادة من تلك الخدمة، إذ سيتمكن العميل من الحصول على الخدمة قريبًا، مؤكدًا أن الخدمة ستكون بالمجان.

كما أوضح أنه منذ بداية العام حتى أغسطس 2024، وصل إجمالي قيمة تحويلات المصريين بالخارج إلى 18.1 مليار دولار، موضحا أنه يتم إجراء عمل 6 مليارات حركة إلكترونية مالية بـ22 تريليون جنيه.

المعاملات عبر تطبيق انستا باي  وصلت إلى 1.5  مليار معاملة خلال عام 2024

ونوه نصر بأن عدد المعاملات عبر التطبيق وصل إلى 1.5  مليار معاملة خلال عام 2024، مقارنة بـ 423 مليون معاملة في عام 2023، بزيادة 250%  مقارنة بعام 2023 ونمو بنسبة 3700%  مقارنة بعام 2022.

وبالنسبة لنقاط البيع الإلكترونية الـ POS.. قال وكيل مساعد محافظ البنك المركزي إنها شهدت زيادة كبيرة، حيث وصل إلى 1.3 مليون نقطة بيع بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ 169 ألف نقطة بيع في 2021، لافتًا إلى أن التوقعات تشير إلى بلوغها أكثر من 640 مليار جنيه بنهاية 2024، بزيادة  280% عن عام 2021.

ولفت إلى أنه من المتوقع أيضا يصل عدد معاملات التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت إلى أكثر من 260 مليون معاملة بأجمالي 180 مليار جنيه بنهاية العام، بزيادة تتخطى 500%  لقيم المعاملات مقارنة بـ 29 مليار جنيه في 2021.

وعلى صعيد محافظ الهاتف المحمول، أكد المهندس إيهاب نصر أن حسابات المحافظ الإلكترونية حققت نموًّا ملحوظًا وصل إلى أكثر من 47 مليون حساب خلال 2024، مقارنة بـ 25 مليون حساب في نهاية 2021، بمعدل نمو بلغ 88%. 

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تصل قيمة المعاملات عبر المحافظ الإلكترونية إلى أكثر 1.7 تريليون جنيه بنهاية 2024، بزيادة قدرها 535% مقارنة بـ 268 مليار جنيه في 2021، كما أنه من المتوقع أن تصل عدد المعاملات عبر محافظ الهاتف المحمول إلى أكثر من 2.5 مليار معاملة خلال عام 2024، بزيادة 868% مقارنة بـ 258 مليون معاملة في 2021.

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