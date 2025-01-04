السبت 04 يناير 2025
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خارج الحدود

خروج المستشفى الأندونيسي في غزة من الخدمة

مستشفيات غزة، فيتو
مستشفيات غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن المستشفى الإندونيسي أخرج عن الخدمة ولم يعد يقدم أي خدمات للمرضى أو الجرحى.

خروج المستشفى الأندونيسي في غزة من الخدمة

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الـ7 من شهر أكتوبر 2023، استهدف جيش الاحتلال مستشفيات القطاع مما أسفر عن خروج معظم المستشفيات من الخدمة.

وفي الأيام الماضية استهدف جيش الاحتلال عدد من المستشفيات في شمال قطاع غزة من بينها مستشفى كمال عدوان والمستشفى الإندونيسي.

وفي وقت سابق أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت  أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ إجراءات لإغلاق مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، بهدف منع استخدامه لأي غرض.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن تحركات الجيش التي تستهدف مواقع في القطاع، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الإجراءات أو مبرراتها.

وأثار الإجراء تساؤلات حول تداعياته على الخدمات الصحية المقدمة لسكان القطاع، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها.


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