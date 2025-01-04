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اقتصاد

خبير اقتصادي يكشف عن سيناريوهات سعر الدولار في 2025 (فيديو)

مدحت نافع الخبير
مدحت نافع الخبير الاقتصادي، فيتو

توقعات سعر الدولار في 2025، كشف الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، توقعاته لسعر صرف الدولار خلال عام 2025.

سعر الدولار المتوقع في 2025

وأكد مدحت نافع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون": "هناك عدة سيناريوهات لـسعر الدولار في 2025، فالسيناريو المعتدل يمكن أن نرى فيه الدولار بنهاية العام الجاري بين 59 الي 61.5 جنيها وهذا بعد اطلاعي على عدد من المنصات المتخصصة والنماذج القياسية".

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السيناريو المتشائم لسعر الدولار 

وأضاف: السيناريو المتشائم لسعر صرف الدولار في 2025 لن أذكر رقمًا حتى لا أقود التوقعات الرشيدة إلى اتجاهها، ولكن في السيناريو غير المواتي سيظهر أسعارا مختلفة؛ لأنه لن تتحمل السياسة النقدية أعلى من سعر معين وبالتالي سيظهر سعرا آخر وهنا ستحدث المشكلات من جديد.

 

استقرار سعر الدولار 

وتابع: السيناريو المتفائل استقرار سعر الدولار عند 55 جنيها وهذا مدعوم بسياسات نقدية ومالية وتجارية مواتية، وإذا استمررنا على هذا النهج مع سياسات الإصلاح المرتقبة نتوقع في 2026 العودة إلى مستويات 50 و51 جنيها وأن يستقر الطلب على الدولار بشكل متوازن.
 

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