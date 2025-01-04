توقعات بارتفاع أسعار الدولار في 2025.. وتذبذب المعدن الأصفر محليا وعالميا مع بداية العام

سادت حالة من التوقعات بارتفاع أسعار العملة الخضراء الدولار امام العملات الاخرى وكذلك ارتفاع سعر الدولار فى الاوانة المقبلة من قبل المؤسسات الدولية والشركات الامريكية والمصارف الاستثمارية.

اداء الذهب مع بداية العام وتوقعات الشهور القادمة

ومن ناحية أخرى شهدت أسعارالذهب حالة من التذبذب فى الايام الاولى من العام الجارى داخل الاسواق المحلية والبورصات العالمية.

وارتفعت اسعار الذهب خلال اول يومين من العام بقيمة 45 جنيه ثم تراجعت بقيمة 15 جنيه فى الجرام الواحد خلال الساعات الماضية.

اما على مستوى الاوقية العالمية فقد سجلت 2657 دولار للاونصة ثم وصلت الى مستويات تصل الى 2638 فى البورصة العالمية حاليا.

ويتاثر الذهب بالعديد من العوامل المختلفة من بينها التواترت الدولية وكذلك واسعار الدولار والعرض والطلب المحلى والعالمى على المعدن الاصفر.

وتوقع عدد غير قليل من الخبراء والموسسات الدولية ارتفاع الذهب خلال العام الجارى.

اسعار الذهب والدولار

ارتفاع اسعار الذهب فى البورصة العالمية

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن لامست أعلى مستوياتها في 3 أسابيع خلال التداولات، بفضل ضعف الدولار الأميركي، واستمرار عمليات شراء المعدن الأصفر.

وجاء ذلك في وقت ينصب فيه التركيز على بيانات اقتصادية أميركية وتغييرات في أسعار الفائدة نتيجة السياسات التي اقترحها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

وخلال الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير 2025 بنسبة 0.85 بالمئة، لتصل إلى مستوى 2654.7 دولارا للأونصة.

وفي تداولات الامس، انخفضت أسعار عقود الذهب بنسبة 0.55 بالمئة، أو بواقع 14.3 دولار.

توقعات سعر الدولار القادمة 2025

فى سياق متصل سادت العديد من التوقعات العالمية لسعر الورقة الخضراء الدولار فى الارتفاع على المدى القريب.

اسعار الدولار اليوم السبت

"سيتي جروب"



تتوقع أكبر شركات الخدمات المالية أن يستمر ارتفاع الدولار خلال الربع الأول من 2025، ويحتمل أن يمتد طوال النصف الأول من العام، ما سيدفع الدولار إلى نطاق جديد أعلى مقارنة بالعامين الماضيين.



"بنك أوف أميركا"



يتوقع "بنك أوف أميركا" المصرف استثماري أمريكيّ أن يبلغ الدولار أعلى مستوياته خلال الربع الأول من العام، وأن يستمر ارتفاعه مقابل العملات الآسيوية، (تشير توقعات نهاية العام أن يصل سعر الدولار مقابل الين إلى 160 ينًا، ومقابل اليوان الصيني إلى 7.4 يوان)

"جيه بي مورجان"



اكد البنك ألامريكيّ متعدد الجنسيات للخدمات الماليَّة المصرفيَّة انه يملأنا التفاؤل تجاه الدولار، ونتوقع أن يتجاوز نقطة التعادل مقابل اليورو ليصل إلى 0.99 دولار خلال الربع الأول.

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