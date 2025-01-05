عروض الصوت والضوء تبهر الزائرين في معبد الكرنك (فيديو وصور)

هنيئًا لكم يا من حججتم إلى الصعيد، بهذه الكلمات بدأ عرض الصوت والضوء في معبد الكرنك بسرد فصول للزوار منذ آلاف السنين؛ لتتهادى بين سطورها، وأطلعوا الزوار على أسرار الماضي.

عروض الصوت والضوء تبهر الزائرين في معبد الكرنك (1)

عرض الصوت والضوء تبهر الزائرين في معبد الكرنك

وأخذ العرض فوج وزارة الشباب والرياضة لزيارة السحر حيثما نشأ؛ فتجده حولك مؤلفًا على الجدران لينتشلك من الواقع في ساعة، ثم يضعك أرضًا بهوادة تتدارك بعدها كم حالفك الحظ بالحضور.

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وبدأت الأصوات تسرد التاريخ العظيم لملوك القدماء المصريين والمعابد والتاريخ القديم وسط أجواء مبهجة للجميع، وتم سرد التاريخ القديم وقصة الآثار العظيمة داخلها بطريقة شيقة وممتعة.

وبدأت أولى ليالي رحلة وزارة الشباب والرياضة في محافظة الأقصر الساحرة بعرض الصوت والضوء في معبد الكرنك، حيث اصطحبوا الفوج إلى طيبة العاصمة القديمة، وتجولوا بين طرقاتها العتيقة؛ بينما يسردها بأصوات عدد من الفنانين العظماء مثل عبد الله غيث ومحمود يس وغيرهم تفصيلة تلو الأخرى.

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وتقدم شركة مصر للصوت والضوء التابعة لوزارة السياحة والآثار، عروض الصوت والضوء داخل معابد الكرنك بصورة يومية، بالعديد من اللغات بجانب اللغة العربية حسب جنسية كل فوج وذلك بتنسيق مسبق.

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