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التموين: توريد 3.43 مليون طن قمح و22 منشأ لاستيراده

موسم القمح, فيتو
موسم القمح, فيتو

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن حجم توريد القمح في موسم 2024 بلغ  حوالي 3.43 مليون طن. 

وأكدت وزارة التموين تنويع منشأ شراء الأقماح لتقليل مخاطر صعوبة أو عدم إمكانية التدبير في ضوء المتغيرات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، حيث بلغ عدد المناشئ المُدرَجَة بالهيئة العامة للسلع التموينية عدد (22) منشأ معتمدة لدى الحجر الزراعي المِصري. 

 

الاحتياطي الاستيراتيجي من السلع 

وأشارت وزارة التموين إلى توفير احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الأساسية والاستراتيجية لمدة لا تقل عن 6 شهور من خلال التعاقدات التي تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بما يضمن توفير وإتاحة السلع والخدمات لمستحقي الدعم للفئات الأولي بالرعاية، وتحقيق الأمن الغذائي، واستمرار تدفق الإمدادات للمقررات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية، وإدارة مخزون السلع الاستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية والتنبؤ بالأزمات لتلافى الاختناقات الموسمية. 

وأوضحت أن بلغ المتوسط العام لمدى الكفاية لجميع السلع الأساسية (القمح السكر التمويني الزيت التمويني اللحوم الحية السوداني اللحوم المجمدة والدواجن المجمدة والمكرونة (توريدات محلية) حوالي 6 أشهر.

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الإحتياطي الإستيراتيجي من السلع الهيئة العامة للسلع التموينية الدواجن المجمدة توريد القمح وزارة التموين

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