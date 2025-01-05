الأحد 05 يناير 2025
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النيابة الإدارية تدشن مشروع التصويت الإلكتروني والشكاوى

النيابة الإدارية،
النيابة الإدارية، فيتو

تعقد النيابة الإدارية، مؤتمرا لتدشين مشروع التصويت الإلكتروني، وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء في إطار التعاون المشترك بين النيابة الإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمقرر عقدها اليوم الأحد بمقر مجمع النيابات الإدارية بالتجمع الخامس.

تدشين التصويت الإلكتروني بالنيابة الإدارية 

يحضر المؤتمر كل من المستشار وزير العدل، والدكتورة رانيا المشاط - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وقيادات الجهات والهيئات القضائية.

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