السبت 04 يناير 2025
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دين ودنيا

هل يجوز الاحتفال بميلاد سيدنا عيسى؟، مرصد الأزهر يحسم الجدل (فيديو)

الدكتور إيهاب شوقي
الدكتور إيهاب شوقي الباحث بمرصد الأزهر

أكد الدكتور إيهاب شوقي، الباحث بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن الجدل الذي يظهر في نهاية كل عام ميلادي بخصوص الاحتفال برأس السنة الميلادية وتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد يمكن إنهاؤه بتوضيح رؤية الإسلام حول هذا الموضوع.

هل يجوز الاحتفال بميلاد سيدنا عيسى؟


وأكد الباحث بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، خلال حلقة برنامج "فكر"، المذاع على قناة الناس أن الاحتفال بهذه المناسبة هو في المقام الأول مناسبة اجتماعية ووطنية، قد تأخذ بعدًا دينيًا لدى البعض، موضحًا أن هذا الاحتفال يعزز الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع ويؤكد على الوحدة الوطنية، خاصة في البلدان التي تشهد تنوعًا دينيًا.

وأشار إلى أن من الجانب الاجتماعي، يساهم الاحتفال برأس السنة في تعزيز التفاهم بين جميع أفراد المجتمع، بينما على الصعيد الوطني، يعكس ثقافة التعايش بين المسلمين وغير المسلمين داخل الوطن الواحد، مؤكدا أن الاحتفال بميلاد السيد المسيح عليه السلام يعد قيمة مشتركة بين الأديان، قائلًا: "الإسلام يعترف بميلاد سيدنا عيسى عليه السلام كمعجزة إلهية عظيمة، كما ورد في القرآن الكريم في سورة مريم: 'السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيًا'".

باحث بمرصد الأزهر: تهنئة المسلمين للمسيحيين بمناسبة عيد الميلاد تعكس احترام المسلمين

كما أفاد الدكتور إيهاب شوقي بأن القرآن الكريم خصص مساحة واسعة لتفاصيل ميلاد المسيح عليه السلام، مشيرًا إلى أن تهنئة المسلمين للمسيحيين بمناسبة عيد الميلاد تعكس احترام المسلمين لمكانة سيدنا عيسى عليه السلام وتحتفل بقيمته الإنسانية والدينية.

وأضاف: "النقطة الثانية والأهم هي تعزيز التعايش والتآلف الوطني، حيث أقر الإسلام لأهل الكتاب أعيادهم، وقد ورد في الحديث الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم: 'لكل قوم عيد، وهذا عيدنا'، ومن هنا، تصبح التهنئة بهذه المناسبة وسيلة لتعزيز روح التلاحم الوطني وتأكيد قيم التعايش المشترك بين أبناء الوطن.

وفيما يتعلق بموقف الإسلام من هذه التهاني، أكد الدكتور إيهاب أن الإسلام أباح الزواج من أهل الكتاب، مما يقتضي ضرورة تبادل التهاني والمجاملات بين أفراد الأسر المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا يشمل التهنئة بمناسبات مثل عيد الميلاد.

 

وأشار إلى أن علماء الإسلام قدموا نموذجًا حيًا على تعظيم التعايش والتعاون بين الأديان، موضحًا أن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر كان من أبرز القيادات الدينية التي قدمت مثالًا في تهنئة المسيحيين بأعيادهم، مؤكدًا أن هذا ينسجم مع روح الإسلام الداعية إلى السلام والاحترام المتبادل بين جميع أطياف المجتمع.


 

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