حملات تفتيشية على المخابز والأسواق في 3 مراكز بالمنوفية

قال المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية وبالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز بركة السبع وتلا وأشمون بمحافظة المنوفية،أنه تم تشكيل حملة تموينية مكبرة للمرور على المخابز بمركز ومدينة بركة السبع للتأكد من جودة ووزن رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات والحصص التموينية المقررة.

وأسفرت عن تحرير محاضر مخالفات ما بين نقص وزن وغيرمطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية، وكذا تم المرور على محطات تموين سيارات للتأكد من المواد البترولية المنصرفة وأسفرت عن تحرير محاضر مخالفة.

صلاحية المواد الغذائية بالمنوفية

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بالتنسيق مع مفتشى الرقابة التموينية من عمل حملة لمتابعه مستودع دقيق مركز تلا ومراجعه المخزون والسجلات والتأكد من الكميات التي تم صرفها للمخابز والكميه بالمستودع.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بشن حملة مكبرة للمرور على محلات بيع السلع الغذائية واللحوم وثلاجات حفظ المواد الغذائية المجمدة لضبط الأسعار ومراجعة صلاحية المواد الغذائية بالتنسيق التام مع مديرية التموين والطب البيطرى والرقابة والإشغالات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا على صحة المواطنين.

تكثيف الرقابة الميدانية بالمنوفية

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري وضرورة متابعة شكاوى المواطنين وسرعة الإستجابة الفورية بما يحقق رضا المواطن.



وذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والدواجن للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.