صور من البروفة الأخيرة لحفل تكريم أحمد الحجار بدار الأوبرا

كشف المطرب الكبير على الحجار عن كواليس البروفة الأخيرة لحفل تكريم الموسيقار الراحل أحمد الحجار الذى يقام تحت رعاية وزارة الثقافة على المسرح الكبير بدار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد فى إطار مشروع 100 سنة غنا.

وهي الاحتفالية المقرر إقامتها غدا الأحد ٥ يناير فى تمام الساعة الثامنة مساء بالمسرح الكبير.

ويقام حفل تكريم الموسيقار أحمد الحجار بمشاركة شقيقه على الحجار، ونجل شقيقه أحمد الحجار، والفنانة أنوشكا، ويبدأ الحفل غدًا فى تمام الساعة الثامنة مساءً.

أحمد الحجار

أحمد الحجار نشأ في عائلة فنية لأب مطرب وملحن ومعلم لقواعد الغناء والموسيقى، وهو "إبراهيم الحجار"، وكانت والدته تتمتع بصوت عذب وتجيد غناء أغنيات ليلى مراد وأسمهان.

عزف أغنية "يا مسهرني" لأول مرة في حياته، وذلك عندما كان في الثانوية العامة، لافتا إلى أنه كان يتعلم من دروس والده لأخيه.

والتحق أحمد الحجار بكلية التربية الموسيقية، وتعلم العزف على آلتي العود والبيانو، كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية.

وبدأ مجال الاحتراف وهو طالب فى السنة الأولى له بالكلية بلحن "اعذريني" ﻷخيه على الحجار، ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء، فقد لحن للمطرب محمد فؤاد أغنيات فيلم "أمريكا شيكا بيكا".

ولحن العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية ولحن لهشام عباس وعلاء عبد الخالق وأنغام وأنوشكا وغيرهم، وكانت أغنية "عود" هى بداية شهرته كمطرب، وله أربعة ألبومات غنائية.

وقدم خلال مسيرته الفنية الكثير من الأعمال التي حققت نجاحا كبيرا؛ سواء أغانٍ أو أعمال درامية، وكان من بينها: خيوط الشمس، وخالتي صفية والدير، ورصاصة في القلب.

وأحمد الحجار ينعته محبوا الموسيقى بلقب “صوت النيل” وهو الشقيق الأصغر للفنان علي الحجار، درس في معهد الموسيقى العربية، وورث عن أبيه إبراهيم الحجار أحد أبرز المطربين في القرن العشرين عشق الفن والموسيقى.

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