الدوري الإنجليزي، أرسنال يتقدم على برايتون بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق أرسنال على نظيره برايتون بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف أرسنال عن طريق اللاعب الشاب إيثان نوانيري في الدقيقة 15.

تشكيل أرسنال أمام برايتون

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

في خط الدفاع: توماس بارتي، ويليام ساليبا، جابرييل، كالافيوري.

في خط الوسط: ديكلان رايس، جورجينيو، ميكيل ميرينو.

في خط الهجوم: تروسارد، جابرييل جيسوس، نوانيري.

فيما جاءت دكة البدلاء كالتالي:

نيتو، كيفيور، تيرني، لويس سكيلي، زينتشينكو، كابيا، مارتينيلي، أوديجارد، بوتلر أوديجي.

تشكيل برايتون أمام ارسنال

فيما يبدأ برايتون كالتالي:"

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