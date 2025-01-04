السبت 04 يناير 2025
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رياضة

مانشستر سيتي يبدع في الشوط الأول ويتقدم على وست هام 2-0

مانشستر سيتي،فيتو
مانشستر سيتي،فيتو

تقدم فريق مانشستر سيتي على نظيره وست هام يونايتد، بنتيجة 2-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف مانشستر سيتي عن طريق فلاديمير كوفال بالخطأ في مرماه في الدقيقة 9، بعد ما ارتطمت به تصويبة سافينيو، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق إيرلينج هالاند في الدقيقة 41.

تشكيل مانشستر سيتي أمام وست هام 

في حراسة المرمى: أورتيجا.

في خط الدفاع: لويس، أكانجي، جفارديول، أوكي.

في خط الوسط: بيرناردو، كوفاسيتش، دي بروين.

في خط الهجوم: سافينيو، إيرلينج هالاند، فيل فودين.

تشكيل وست هام أمام مانشستر سيتي 

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مانشستر سيتي يعود لسكة الانتصارات ويفوز على ليستر 2-0 بالدوري الإنجليزي

وكان فريق مانشستر سيتي فاز على نظيره ليستر سيتي بهدفين دون رد ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وسجل البرازيلي سافينيو هدف التقدم للسيتي في الشوط الأول من المباراة، ثم سجل إيرلينج هالاند الهدف الثاني في الشوط الثاني من المباراة.

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مانشستر سيتي وست هام يونايتد هالاند الدوري الانجليزي وست هام ومانشستر سيتي

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