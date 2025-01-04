الأحد 05 يناير 2025
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اقتصاد

100 ألف جنيه زيادة في أسعار سيارات أودي A3 موديل 2025

سيارات
سيارات

سيارات أودي، طرح الوكيل المحلي للعلامة الألمانية أودي، سيارات أودي A3 موديلات 2025، بزيادة تصل لـ  100 ألف جنيه في أسعار موديلات 2025،  بسبب العوامل الاقتصادية والتغيرات التي تحدث في قطاع السيارات.

أسعار سيارات  أودي A3 الجديدة 2025 بمصر
 

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية أودي كافة الموزعين والتجار بالزيادة الجديدة التي لحقت بأسعار السيارات بداية من مطلع عام 2025، والمستمرة  وهي كالتالي: 
 

يصل سعر  الفئة الأولي سيدان S-Line نحو  2 مليون و350 ألف جنيه بزيادة 100 ألف جنيه
 يصل سعر الفئة الثانية سبورت باك S-Line نحو  2 مليون و250 ألف جنيه  بنفس السعر السابق

مواصفات محركات سيارات أودي A3 موديل 2025
 

زودت سيارات اودي  بمحرك تيربو 1400 سي سي 4 سلندر بقوة 150 حصان وعزم دوران 250 نيوتن متر، كما يتصل بالمحرك ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات. وتنقل القوة الي العجلات الأمامية من السيارة مع إمكانية التسارع إلى 100 كم في الساعة في 8.4 ثانية. 

حصلت سيارات أودي A3 موديل 2025 على العديد من الأنظمة ستارت ستوب للمحرك ووضعيات قيادة ونظام درايف سلكت وامكانية طي المقاعد الخلفية مع بلوتوث وكاميرا رؤية خلفية ومساعد ركن وبلوتوث في الداخل. كما زاد حجم شاشات السيارة الداخلية للعدادات الديجيتال ونظام المعلومات والترفيه. كما يتاح للسيارة مثبت ومحدد سرعة وفرش جلدي وتعديل مقعد السائق كهربائيًا ووضعية ايكو الاقتصادية.

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