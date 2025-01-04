السبت 04 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

نبات سام يودي بحياة 4 يمنيين من أسرة واحدة

الصبار، فيتو
الصبار، فيتو

أودى نبات سام بحياة 4 أفراد من أسرة يمنية واحدة، أمس الجمعة، في محافظة تعز جنوب غرب البلاد، إثر تناولهم  لبّ النبات بالخطأ.

نبات قاتل يودي بحياة 4 يمنيين من أسرة واحدة
 

وقالت تقارير محلية، إن مواطنا مسنا وزوجته وابنه وحفيده توفوا، فيما لا يزال طفل آخر بحالة صحية حرجة، إثر تناولهم لبّ نبات "القُبب" السام، ظنا منهم أنه نبات الصبار الذي يستخدم كعلاج شعبي في اليمن .

ووقعت الحادثة في منطقة "الحيمة" بمديرية التعزية، شمالي المحافظة، أثناء محاولة أفراد الأسرة التدواي بنبات الصبار المرّ.


وبحسب وسائل إعلام يمنية، فإن الأسرة اشتبهت بنبات "القُبَب" شديد السمّية والمشابه للصبّار، وتناولت عصارة اللبّ، ما أدى إلى وفاة 4 من أفرادها، وتسبب في إدخال طفل آخر إلى العناية المركزة.

وعبّر ريفيون من أبناء تعز على مواقع التواصل الاجتماعي، عن استغرابهم من تناول الأسرة للنبات السام المعروف بشكل واسع لدى السكان وتتجنبه المواشي، نظرا لشدة خطورته.

ويتشابه نبات "القُبَب" السام مع الصبّار "النجمي"، في الأوراق السميكة، غير أن الأول ينبت بساق طويل ترتفع عن سطح الأرض بمسافة قد تصل إلى مترين، على العكس من الصبار النجمي الذي يكون قريبا من التربة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسرة يمنية اليمن نبات قاتل الصبار محافظة تعز

مواد متعلقة

جيش الاحتلال: اعتراض مسيرة أطلقت من ‎اليمن قبل دخولها الأجواء الإسرائيلية

إصابة 12 إسرائيليا إثر التدافع إلى الملاجئ عقب إطلاق صاروخ من اليمن

الجيش الأمريكي يكشف أهداف الهجمات الأخيرة على اليمن
ads

الأكثر قراءة

مفاجأة سارة للمواطنين بشأن الهواتف المستوردة

أكرم توفيق يرفض التجديد لـ الأهلي ويوقع 3 سنوات للشمال القطري

غزيرة ورعدية، الأرصاد تعلن عن أماكن سقوط الأمطار غدا

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة رصد فيروس جديد يصيب كبار السن

شلل مروري وتحطم عمود إنارة في حادث تصادم 4 سيارات بكورنيش الإسكندرية

تنظيم الاتصالات: لا زيادة في أسعار كروت الشحن، والهاتف المستعمل بعد 1 يناير عليه جمارك

لحظة انفجار بركان دوفن الخامل في إثيوبيا لأول مرة منذ آلاف السنين (فيديو)

خطط إجلاء مكثفة، النشاط الزلزالي في إثيوبيا يهدد بمخاطر بركانية

منوعات

المزيد

نبات سام يودي بحياة 4 يمنيين من أسرة واحدة

الأمن الفرنسي يضبط طنين من الكوكايين في ميناء هافر

ليس إيلون ماسك، من هو أغنى رجل في تاريخ البشرية وكم تقدر ثروته؟

ارتفاع حصيلة إصابات الألعاب النارية في رأس السنة بالفلبين لـ 771 حالة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم، الكيلو يتراوح بين 28 و30 جنيهًا

تعرف على سعر السكر اليوم السبت 4-1-2025

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 4-1-2025

تعرف على سعر النحاس في الأسوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الاضطراب النفسي والهرموني عذر للتحول الجنسي؟ رد حاسم من المفتي السابق (فيديو)

هل جادل النبي إبراهيم في عقاب قوم لوط؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

تفسير رؤية الهلال في المنام وعلاقتها بأداء مناسك الحج هذا العام

المزيد
الجريدة الرسمية