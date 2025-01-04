نبات سام يودي بحياة 4 يمنيين من أسرة واحدة

أودى نبات سام بحياة 4 أفراد من أسرة يمنية واحدة، أمس الجمعة، في محافظة تعز جنوب غرب البلاد، إثر تناولهم لبّ النبات بالخطأ.

نبات قاتل يودي بحياة 4 يمنيين من أسرة واحدة



وقالت تقارير محلية، إن مواطنا مسنا وزوجته وابنه وحفيده توفوا، فيما لا يزال طفل آخر بحالة صحية حرجة، إثر تناولهم لبّ نبات "القُبب" السام، ظنا منهم أنه نبات الصبار الذي يستخدم كعلاج شعبي في اليمن .

ووقعت الحادثة في منطقة "الحيمة" بمديرية التعزية، شمالي المحافظة، أثناء محاولة أفراد الأسرة التدواي بنبات الصبار المرّ.



وبحسب وسائل إعلام يمنية، فإن الأسرة اشتبهت بنبات "القُبَب" شديد السمّية والمشابه للصبّار، وتناولت عصارة اللبّ، ما أدى إلى وفاة 4 من أفرادها، وتسبب في إدخال طفل آخر إلى العناية المركزة.

وعبّر ريفيون من أبناء تعز على مواقع التواصل الاجتماعي، عن استغرابهم من تناول الأسرة للنبات السام المعروف بشكل واسع لدى السكان وتتجنبه المواشي، نظرا لشدة خطورته.

ويتشابه نبات "القُبَب" السام مع الصبّار "النجمي"، في الأوراق السميكة، غير أن الأول ينبت بساق طويل ترتفع عن سطح الأرض بمسافة قد تصل إلى مترين، على العكس من الصبار النجمي الذي يكون قريبا من التربة.

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