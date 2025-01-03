جيش الاحتلال: اعتراض مسيرة أطلقت من ‎اليمن قبل دخولها الأجواء الإسرائيلية

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتراض مسيرة أطلقت من ‎اليمن قبل دخولها الأجواء الإسرائيلية.

وأفادت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الجمعة، بإصابة 3 جنود إسرائيليين بتفجير عبوة ناسفة في دبابة من الكتيبة 52 في جباليا شمالي قطاع غزة.

انتحار 28 جنديًّا إسرائيليًّا منذ 7 أكتوبر 2023

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، أمس الخميس، إن 28 جنديًّا إسرائيليًّا انتحروا منذ 7 أكتوبر 2023، بينهم 16 من الاحتياط، في أعلى رقم منذ 13 عامًا.

بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس، تنفيذ أكثر من 1400 غارة جوية على أهداف في غزة خلال شهر ديسمبر الماضي وحده، بمعدل 45 غارة يوميًّا.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وقال جيش الاحتلال: إن الهجمات تم تنفيذها بمقاتلات ومروحيات وطائرات مسيّرة، واستنادا لمعلومات قدمتها القوات البرية.

وأفادت مصادر طبية بغزة، الخميس، باستشهاد 13 فلسطينيًّا منذ فجر اليوم في غارات إسرائيلية على قطاع غزة 11 منهم في خان يونس جنوبي القطاع.

تدمير ممنهج لمستشفيات قطاع غزة

قال مدير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية أجيث سونجاي، الثلاثاء: إن حرب دولة الاحتلال على غزة تخالف القانون الدولي.

وأضاف: “إسرائيل لا تريد الالتزام بالقانون الدولي.. هناك تدمير ممنهج لمستشفيات قطاع غزة .. ورواية تل أبيب عن استخدام مسلحين مشافي غزة لا تدعمها المعلومات”.

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