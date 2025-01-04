انطلاق ماراثون الامتحانات بكليات الأزهر، جولات ميدانية مكثفة من قيادات الجامعة، التأكيد على وجود مشرف طبي، ومنع استخدام المحمول والالتزام بالزي اللائق أبرز التعليمات

انطلقت اليوم السبت أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات جامعة الأزهر وسط تعليمات مشددة من قبل إدارة الجامعة بضرورة الالتزام بكافة التعليمات التي تضمن سير أعمال الامتحانات بشكل منتظم.

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات كليتي اللغة العربية وأصول الدين بالدَّراسة

ومن جانبه تفقد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة؛ لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات قطاع الدراسة(كلية اللغة العربية - كلية أصول الدين).

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جانب، عميد كلية اللغة العربية، والدكتور أحمد عيد عبد الفتاح، وكيل الكلية، والدكتور جميل تعيلب، وكيل كلية أصول الدين لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصباح منصور، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وخلال الجولة التفقدية اطمأن رئيس جامعة الأزهر على مستوى أسئلة الامتحانات من أبنائه الطلاب، وأنها من المقرر الدراسي الذي تم شرحه، بجانب التأكد من وجود أستاذ المادة؛ للرد على استفسارات الطلاب حول أسئلة المادة التي يؤدون فيها الامتحانات.

وجود الإشراف الطبي خلال فترات الامتحانات

كما أكَّد رئيس الجامعة على ضرورة وجود الإشراف الطبي خلال فترات الامتحانات، مشددًا على أهمية توفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات.

وفي ختام الجولة أشاد رئيس الجامعة بالانضباط داخل لجان الامتحان، والمستوى المتميز لأبناء الكليتين.

نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب يتفقد لجان امتحانات كليتي اللغات والترجمة والدراسات الإسلامية

بدوره تفقد الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بجولة تفقدية؛ للاطمئنان على حسن سير لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول.

شملت الجولة التفقدية المرور على كليتي: اللغات والترجمة، والدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة.

وخلال الجولة التفقدية تابع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب سير العمل داخل اللجان،واطمأن على انتظامها، مشيدًا بالالتزام بالضوابط المنظمة لذلك، بجانب ذلك قام بالتأكد من وجود أستاذ المادة والإشراف الطبي.

جاء ذلك بحضور الدكتور رمضان حسان، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، والدكتور عبد الغفار يونس، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور نادي عبد الله، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد عباس، عميد كلية اللغات والترجمة، والدكتور وائل نبيل، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد مدبولي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ حامد إسماعيل، الأمين العام المساعد لشئون التعليم.

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد أعمال الامتحانات بفرع جامعة الأزهر بالزقازيق

وفي سياق متصل تفقد الدكتور رمضان عبد الله الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، أعمال الامتحانات بكليات فرع جامعة الأزهر بالزقازيق.

حيث تفقد لجان الامتحانات بكليات: أصول الدين، واللغة العربية، والدراسات الإسلامية بنات بالزقازيق، وحرص على الاطمئنان على توفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

تعليمات امتحانات جامعة الأزهر

وخلال الجولة التفقدية طالب نائب رئيس الجامعة بضرورة الالتزام بضوابط الامتحان، وشدد على عدم اصطحاب المحمول داخل اللجان، كما طالب الطلاب بالالتزام بالزي اللائق بأبناء الأزهر الشريف.

مطالبًا عمداء الكليات بعدم إجراء أي أعمال للصيانة في أثناء إجراء الامتحانات لتوفير الهدوء للطلاب.





وعلى هامش تفقده لأعمال الامتحانات عقد فضيلته اجتماعًا مصغرًا بعمداء كليات فرع بالزقازيق أكد فيه على أهمية الحرص على التعاون المشترك بين عمداء الفرع، والعمل المشترك لرفعة شأن الأزهر الشريف وجامعته؛ لأن الجميع يعمل تحت مظلة مؤسسة واحدة.

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