مصرع شاب في حادث بالشرقية بعد وفاة شقيقه منذ عامين لنفس السبب

حوادث محافظة الشرقية، خيم الحزن الشديد على قرية 3 الصالحية بمحافظة الشرقية،عقب وفاة أحد أبنائها في حادث أليم ليلحق بشقيقه الأكبر بعد عامين من وفاته، حيث توفي في حادث أيضا بنفس الشهر.

الحزن يخيم على قرية 3 الصالحية عقب وفاة أحد أبنائها في حادث مروري

واتشحت منازل القرية بالسواد حزنا علي فقد الشاب “جمال.س.ال” الذي لقي حتفه في حادث مروع بنطاق محافظة الشرقية، بعد مرور عامين على وفاة شقيقه الأكبر"إسلام".

وأكد عدد من أهالي القرية، أن الفقيدين كانا من خيرة شباب القرية، وكانا يتمتعان بسمعة طيبة وخلقٍ حسن داخل القرية وخارجها، موضحين، أن الأسرة مصابة بحالة من الانهيار والحزن الشديد، حتى إن الأم و أخواته الفتيات أصبن بحالات إغماء، بينما الأب يعيش صدمة كبيرة ويحاول التماسك من أجل زوجته وبناته اللاتي لم يعد لديهن غيره.

جنازة مهيبة.. تشييع جثمان شاب لقي حتفه في حادث أليم

وشيع أهالي قرية 3 الصالحية في محافظة الشرقية الفقيد في مشهد جنائزي مهيب ،عكس الوداع المؤلم للشاب الراحل الذي لحق بشقيقه الأكبر.

شقيقه توفي بنفس الطريقة،الحزن يخيم على الشرقية بعدوفاة شاب في حادث أليم،فيتو

غرفة عمليات النجدة

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت إخطارًا بورود حادث مروري مروع، نتج عنه وفاة شخص مقيم قرية 3 الصالحية.

جرى التحفظ علي جثمان المتوفي بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفي، تحت تصرف النيابة العامة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات مرة أخرى.

دور الطب الشرعي

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقًا مهمته فحص مكان الجريمة

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقًا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقًا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثيرمن القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولايقتصردور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

في القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.

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