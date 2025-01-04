الدوري الإيطالي، نابولي يتقدم على فيورنتينا 0/1 في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي فيورنتينا ضد نابولي بنتيجة 0/1 للأخير، في اللقاء الذي يقام على ملعب أرتيميو فرانكي، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

سجل دافيد نيريس هدف نابولي في مرمى فيورنتينا في الدقيقة 29.

وقاد المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو تشكيل نابولي أمام فيورنتينا، رفقة ليوناردو سبينازولا وديفيد نيريس.

وجاء الحارس الإسباني ديفيد دي خيا على رأس تشكيل فيورنتينا أمام نابولي، وهو إحدى تدعيمات الفيولا في الميركاتو الصيفي الماضي.

ترتيب نابولي وفيورنتينا في الدوري الإيطالي

يحتل فريق نابولي وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 41 نقطة، بفارق الأهداف عن فريق أتالانتا المتصدر، بينما يأتي فيورنتينا في المركز الخامس وفي رصيده 32 نقطة.

تشكيل نابولي لمواجهة فيورنتينا في الدوري الإيطالي

حراسة المرمى: أليكس ميريت.

خط الدفاع: دي لورينزو - أمير رحماني - جوان جيسوس - ماتياس أوليفيرا.

خط الوسط: أنجويسا - لوبوتكا - سكوت ماكتوميناي.

خط الهجوم: ليوناردو سبينازولا - روميلو لوكاكو - ديفيد نيريس.

تشكيل فيورنتينا ضد نابولي

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: دودو - بيترو كوموتزو - لوكا رانيري - فابيانو باريسي.

خط الوسط: رولاندو ماندرجورا - ياسين عدلي - لوكاس بيلتران.

خط الهجوم: ريكاردو سوتيل - ماتياس مورينو - مويس كين.

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