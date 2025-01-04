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رياضة

مجموعة الأهلي، أورلاندو بايرتس يتقدم بهدف على ستاد أبيدجان بالشوط الأول

اورلاندو بايرتس،فيتو
اورلاندو بايرتس،فيتو

تقدم فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي بهدف دون رد بالشوط الأول أمام  نظيره استاد أبيدجان الإيفواري في إطار منافسات الجولة الرابعة، من دوري أبطال إفريقيا.

 

وأحرز ريليبوهيلي موفوكينج، هدف  أورلاندو بيراتس في الدقيقة 22.


وكانت قد انتهت المباراة الماضية بين أورلاندو بايرتس وستاد أبيدجان بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، التي جمعتهما مساء السبت الماضي  على إستاد فيليكس هوفويت بوانيي بكوت ديفوار خلال المجموعة التي تضم النادي الأهلي.


وتضم المجموعة الثالثة في بطولة دوري أبطال أفريقيا كلا من الأهلي وأورلاندو بايراتس الجنوب أفريقي وشباب بلوزداد الجزائري واستاد أبيدجان الإيفواري.


ترتيب مجموعة الأهلي  قبل مباراة أورلاندو بايرتس ضد استاد أبيدجان


ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، يليه أورلاندو بايريتس الجنوب إفريقي برصيد خمس نقاط، ثم شباب بلوزداد برصيد ثلاث نقاط، وأخيرا استاد أبيدجان الإيفواري برصيد نقطة واحدة.

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دوري أبطال أفريقيا استاد أبيدجان الإيفواري استاد أبيدجان الأهلي وأورلاندو

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