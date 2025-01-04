السبت 04 يناير 2025
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رياضة

أرتيتا يعلن تشكيل آرسنال لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي

ارسنال
ارسنال

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل فريقه لمواجهة نظيره برايتون اليوم السبت، على ملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل آرسنال أمام برايتون 

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

في خط الدفاع: توماس بارتي، ويليام ساليبا، جابرييل، كالافيوري.

في خط الوسط: ديكلان رايس، جورجينيو، ميكيل ميرينو.

في خط الهجوم: تروسارد، جابرييل جيسوس، نوانيري.

فيما جاءت دكة البدلاء كالتالي:
نيتو، كيفيور، تيرني، لويس سكيلي، زينتشينكو، كابيا، مارتينيلي، أوديجارد، بوتلر أوديجي.

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏نص‏‏

تشكيل برايتون أمام ارسنال 

فيما يبدأ برايتون كالتالي:"

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏نص‏‏

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