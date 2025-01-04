أستون فيلا يخطف فوزا قاتلا أمام ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

فاز فريق أستون فيلا أمام ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب فيلا بارك بمدينة برمنجهام ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي.

جاء الهدف الأول لأستون فيلا هدفا في الدقيقة 56، وتعادل ليستر سيتي ستيفي مافيديدي في الدقيقة 63، ثم أحرز هدف التقدم لاستون فيلا ليون بايلي في الدقيقة 67.

تشكيل أستون فيلا أمام ليستر سيتي

تشكيل ليستر سيتي أمام أستون فيلا

مباراة أستون فيلا ضد ليستر سيتي

وعلى مدار 20 مواجهة سابقة جمعت الفريقين في مختلف البطولات، كان التفوق نسبيًا لصالح أستون فيلا الذي حقق الفوز في 9 مباريات، بينما انتصر ليستر سيتي في 7 مباريات، وانتهت 4 مواجهات بالتعادل.

ويحتل فريق أستون فيلا المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23.

بينما يحتل ليستر سيتي المركز التاسع عشر بالدقيقة 14.

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