كواليس تصوير ديو تامر حسني ورامي صبري (فيديو)

نشر الفنان تامر حسني مقطع فيديو من كواليس التحضير أغنيته الجديدة “فعلا مبيتنسيش” والتي يشاركه في غنائها رامي صبري.

ويطرح تامر الأغنية يوم الإثنين المقبل عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات ويوتيوب وكافة تطبيقات الموسيقى.

أغنية مبيتنسيش

الأغنية من كلمات: عمرو تيّام، ألحان: شادي حسن، وتوزيع مكس وماستر: طارق توكّل، وتريات: تامر غنيم، جيتار: أحمد حسين.

تامر حسني ورامي صبري

ويأتي هذا التعاون بين تامر حسني ورامي صبري، عقب الكشف عن استعداد تامر لتقديم ديو غنائى رفقة الكينج محمد منير تحت اسم “الذوق العالي".

وأطل الثنائي تامر ورامي بمقطع فيديو سابق من كواليس تسجيل وتصوير الديو الذي يجمعهما استعدادًا لطرحه قريبا.

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